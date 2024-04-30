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Dünya ABD'de arama için gittikleri evde silahlı saldırıya uğrayan polislerden 4'ü öldü, 4'ü yaralandı
Dünya

ABD'de arama için gittikleri evde silahlı saldırıya uğrayan polislerden 4'ü öldü, 4'ü yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-04-30 07:04:00 - 2024-04-30 07:06:03
ABD'de arama için gittikleri evde silahlı saldırıya uğrayan polislerden 4'ü öldü, 4'ü yaralandı

"Amerika Birleşik Devletleri'nde bir arama için gittikleri evde silahlı saldırıya uğrayan polislerden dördü hayatını kaybetti, dördü ise yaralandı. Saldırı, polis teşkilatını ve kamuoyunu derin bir üzüntüye boğdu. Olayın ardından yetkililer, saldırının sorumlularını bulmak ve adalete teslim etmek için çalışmalara başladılar. Polis memurlarının güvenliği ve kamu düzeninin korunması için daha fazla önlem alınması gerektiği vurgulandı."

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde arama yapmak için gittikleri evde silahlı saldırıya uğrayan polislerden 4'ü hayatını kaybetti, 4'ü de yaralandı.

Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde akşam saatlerinde mahkeme kararıyla bir eve arama yapmaya giden polisler silahlı saldırıya uğradı.

Charlotte Polis Şefi Johnny Jennings, olayla ilgili yaptığı açıklamada, bir suça karışan şüphelinin bulunduğu eve arama yapmak üzere girerken polislere tüfekle ateş açıldığını bildirdi. Jennings, polislerin de ateşe karşılık verdiğini anlattı.

Jennings saldırıda 4 polisin hayatını kaybettiğini, 4'ünün yaralandığını, bir yaralının durumunun ağır olduğunu söyledi.

Şüphelinin de olay yerinde vurularak öldüğünü belirten Jennings, bunun Charlette tarihindeki en kötü olaylardan biri olduğunu, soruşturmanın derinleştirilerek süreceğini kaydetti.
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Öte yandan Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın olayla ilgili olarak bilgilendirildiğini ve Biden'ın gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı.

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