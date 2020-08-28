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Aktüel ABD'de aralığa kadar Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 317 bini geçebileceği tahmin ediliyor
Aktüel

ABD'de aralığa kadar Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 317 bini geçebileceği tahmin ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-08-28 18:37:07 -
ABD'de aralığa kadar Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 317 bini geçebileceği tahmin ediliyor

WASHINGTON (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülke konumundaki ABD'de, aralık ayına kadar virüs kaynaklı ölümlerin 317 bini geçebileceği tahmin ediliyor.

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümü ve Değerlendirmesi Enstitüsünün (IHME) bugün güncellediği modellemesine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 317 bin 312'yi bulabilir.

Modellemeye ilişkin açıklamada bulunan uzmanlar, bugünden itibaren aralık ayına kadar 130 binden fazla kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirebileceğini ve günlük ölüm sayısının 2 binin üzerine çıkabileceğini vurguladı.

Uzmanlar, maske kullanımının yüzde 95 seviyesine çekilmesi halinde 67 binden fazla kişinin yaşamının kurtulacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) yayımladığı başka bir modellemede de 19 Eylül'e kadar ülkedeki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 200 bini aşabileceği kaydedildi.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumundaki ABD'de bugüne kadar 6 milyondan fazla kişide virüs tespit edilirken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 185 bine dayandı.




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