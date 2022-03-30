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Dünya ABD'de 80 araç birbirine girdi
Dünya

ABD'de 80 araç birbirine girdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Pennsylvania eyaletinde olumsuz hava şartları yüzünden 80 aracın karıştığı kaza sonucu 6 kişinin öldüğü kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 20:30:00 -
ABD'de 80 araç birbirine girdi

Pennsylvaina eyalet polisinden yapılan açıklamada, bölgede etkili olan kar fırtınası nedeniyle yaşanan kazada hayatını kaybedenlerin kimlik bilgilerinin ailelerine duyurulduktan sonra açıklanacağı belirtildi.

Açıklamada, pazartesi gecesi etkili olan "aktif bir kar fırtınası" sonrasında 1-81 numaralı yolda meydana gelen kazaya karışan araçların 39'unun ticari olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kazada yaralanan 24 kişinin bölgedeki hastanelere götürüldüğü ve tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.

Sosyal medyada kazayla ilgili paylaşılan videolardan birinde, kontrolden çıkmış bir çekicinin kaygan zemin nedeniyle 180 derece dönen büyük bir damperli kamyona çarptığı, bir kamyonun alev aldığı ve SUV aracın yolun kenarına çekmiş bir araca çarparak durabildiği görüldü.

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