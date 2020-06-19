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Dünya

ABD’de 1,5 milyon kişi yardım için başvurdu

ABD’de işsizlik maaşını almak için 1,5 milyon kişi daha başvuruda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:20:00 -
ABD’de 1,5 milyon kişi yardım için başvurdu

Münübe Yılmaz

ABD’de işsizlik maaşını almak için 1,5 milyon kişi daha başvuruda bulundu. 40 milyon Amerikalı işsiz olduğu ABD’de bu rakamın zamanla daha da büyümesi bekleniyor. Zira korona virüsü sebeiyle, ünlü mağazalar zinciri Starbucks 400 mağazasını kapayacağını, Hilton oteller zinciri dünyanın pek çok yerindeki otellerini kapatacağını ve ABD’de 2 bin 100 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. AT&T firması başta olmak üzere pek çok firma işçisini işten çıkaracağını ve online çalışma platformuna geçerek, virüs sebebiyle yaşadığı ekonomik krizi hafifletmek istediğini duyurdu. Bununla birlikte devletin kişi başı yaptığı 600 dolarlık yardımın iptali için Cumhuriyetçiler tarafından başvuruda bulunuldu. Pazartesi günü kuaförlerin ve restorantların tüm eyaletlerde açılacağı ABD’de, vaka saysısının daha da artması bekleniyor.

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