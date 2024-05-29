ABD’de 135 milyon dolarlık F-35 düştü!

Bugün ABD New Mexico’da dramatik bir kaza yaşandı. 135 milyon dolar değerindeki bir F-35 savaş uçağı, Albuquerque’deki Kirtland Hava Üssü yakınlarında düştü. Kendini son anda fırlatan pilotun yaralandığı bildirildi. İşte olayın detayları…

ABD New Mexico’da 135 milyon dolarlık F-35 kaza haberi geldi

Gelen son bilgilere göre, kaza sırasında düşen F-35 savaş uçağında o sırada sadece pilot bulunuyordu. Pilot kazadan hemen önce fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan güvenli bir şekilde ayrılmayı başardı. Ancak ciddi yaralanmalarla karşılaştı. Kaza yapan F-35 pilotu Albuquerque’deki University of New Mexico Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, pilotun durumunun stabil olduğunu ifade etti.

Son bilgilere göre, F-35B modeli olan bu uçak, Lockheed Martin’in Fort Worth Texas’taki fabrikasından Edwards Hava Üssü’ne teslim edilmek üzere yola çıktı. Yakıt ikmali için Kirtland Hava Üssü’nde durduktan sonra da kaza meydana geldi.

Lockheed Martin tarafından yapılan açıklamada, F-35 savaş uçağı pilotunun güvenli bir şekilde fırlatıldığı ve kaza yerindeki yangının söndürüldüğü belirtildi. Şirket, güvenliğin en büyük öncelikleri olduğunu ve uygun soruşturma protokollerinin izleneceğini ifade etti.

Kaza yerinde iki sivil de bulunuyordu ancak kimse hastaneye kaldırılmadı. Albuquerque Belediye Başkanı Tim Keller, sosyal medyada yaptığı paylaşımda ilk müdahale ekiplerinin hızlı eylemlerine minnettar olduğunu belirtti ve pilot için dualarını ilettiğini söyledi.

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ABD’de yaşanan olay, askeri havacılık dünyasında büyük yankı uyandırdı. 135 milyon dolarlık F-35, gelişmiş teknolojisi ve yüksek maliyeti ile bilinen bir uçak. Bu kadar önemli olduğu söylenen bir uçağın böyle bir kaza ile karşılaşması ülkede geniş çaplı yankı uyandırdı.