ABD-Yunanistan görüşmesi sonrası çelişkili sözler! Pompeo 'acil' diyerek çağrı yaptı
Ege ve Akdeniz’de provokasyonlara imza atan Yunanistan’ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bir görüşme gerçekleştirdi.
Doğu Akdeniz’de tepki çeken hamlelere imza atan Yunanistan çıkış yolu arıyor. Önce bölgeye Fransa’yı çağıran Atina yönetimi şimdi ise ABD’yi arkasına almaya çalışıyor.
Geçtiğimiz gün Fransa ile acil olarak tatbikat yarapak Türkiye’ye gözdağı vermeye çalışan Yunanistan’a ABD dev üssünü gönderme kararı aldı.
Avusturya’nın başkenti Viyana’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Doğu Akdeniz konulu bir görüşme yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, ikili görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, tarafların Doğu Akdeniz’de tansiyonu düşürmesi gerektiği yönünde karar alındığını söyledi.
'Büyük çelişki'
ABD'de Türkiye'ye yönelik yaptırım sesleri yükseliyor. Bunun yanında Yunanistan'a yardıma koşan ABD'nin tansiyonu düşürme çağrısı 'büyük çelişki' şeklinde yorumlandı.
Yunanistan’ın provokatif eylemlerine karşın Ankara, Atina yönetimine diyalog çağrısı yapmaya devam ediyor.