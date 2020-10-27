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Aktüel ABD Yüksek Mahkemesi, Wisconsin'de postayla kullanılan oyların kabul tarihini uzatmayı reddetti
Aktüel

ABD Yüksek Mahkemesi, Wisconsin'de postayla kullanılan oyların kabul tarihini uzatmayı reddetti

Yeniakit Publisher
2020-10-27 17:25:42 -
ABD Yüksek Mahkemesi, Wisconsin'de postayla kullanılan oyların kabul tarihini uzatmayı reddetti

WASHINGTON (AA) - ABD Yüksek Mahkemesi, Cumhuriyetçi Partinin itirazını kabul ederek Wisconsin eyaletinde, postayla zamanında kullanılmış oyların 9 Kasım'a kadar sayılabilmesi talebini reddetti.

3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, partiler arasında özellikle kritik eyaletlerin postayla kullanılan oyların kabul tarihine ilişkin anlaşmazlık sürüyor.

Yüksek Mahkeme, son olarak Wisconsin eyaletinde postayla 3 Kasım'a kadar kullanılmış oyların, sayım merkezlerine 9 Kasım'a kadar ulaşması durumunda, bu oyların geçerli sayılması talebini görüştü.

Mahkeme, 3'e karşı 5 yargıcın oyuyla Cumhuriyetçi Partinin itirazını kabul etti ve talep reddedildi.

- Postayla oy kullanma süreci, kaosu da beraberinde getirebilir

ABD'de esasen uzun zamandır var olan "posta yoluyla oy kullanma" yönteminin, salgın nedeniyle neredeyse seçmenlerin yüzde 70'ini kapsayacak şekilde genişletilmesinin seçim sonuçlarının şekillenmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.

Eyaletlerde postayla oy talep etme ve oy pusulalarının adreslere gönderilmesi işlemleri, şu anda tüm eyaletlerde sona ermiş durumda. Postayla gönderilen oy pusulalarının üzerine vurulan posta damgası için son gün 3 Kasım olsa da hangi tarihe kadar gelen oyların kabul edileceği ya da oyların resmi sayım sürecine ne zaman başlanacağı konusunda her eyaletin farklı uygulaması bulunuyor.

Seçimin kaderini belirleyecek kritik eyaletlerden Florida'da 3 Kasım'dan sonra seçim merkezlerine ulaşan ve posta yoluyla kullanılan oylar, kabul edilmeyecek. Ancak Pennsylvania 6 Kasım'a kadar merkezlere ulaşan oyları kabul edecek.

Diğer kritik eyaletlerden Wisconsin ve Arizona'da 3 Kasım'dan sonra ulaşan oy pusulaları kabul edilmezken; Kuzey Carolina'da 6 Kasım'a, Michigan'da ise 17 Kasım'a kadar ulaşan oy pusulaları geçerli sayılacak.


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