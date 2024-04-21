ABD YPG/PYD'li teröristleri eğitiyor! Yeni fotoğraflar ortaya çıktı
ABD ordusu tarafından eğitilen PKK/YPG'li teröristlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
ABD, Suriye’de terör örgütü PKK/YPG ile işbirliğini sürdürüyor.
Ayn İsa’daki askeri üste, teröristlerin eğitildiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
ABD, teröristlere, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Ayn el-Arab (Kobani) bölgesindeki en önemli askeri yapılanmalarından biri Ayn İsa bölgesinde askeri eğitim veriyor.
Ayn İsa'daki üste, ABD'nin, omurgasını PKK'nın Suriye yapılanması YPG'nin oluşturduğu SDG'li (Suriye Demokratik Güçleri) teröristlere eğitim verilirken kaydedilen fotoğraflar basına sızdırıldı. Görüntüler sınırımızda oynanan oyunu gözler önüne serdi.