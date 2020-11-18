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Ekonomi ABD yönetiminden yeni İran yaptırımları
Ekonomi

ABD yönetiminden yeni İran yaptırımları

ABD Hazine Bakanlığı, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kontrolündeki İslam Devrimi Mostazafan Vakfı ile İstihbarat ve Güvenlik Bakanı Mahmoud Alavi'nin de aralarında bulunduğu kişi ve kuruluşları yaptırım listesine aldı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 20:38:48 -
ABD yönetiminden yeni İran yaptırımları

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kontrolündeki İslam Devrimi Mostazafan Vakfı'nın (Bonyad Mostazafan) da aralarında bulunduğu 49 kuruluş ile İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanı Mahmoud Alavi'nin de olduğu 9 kişiyi yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran lideri Hamaney'in geniş patronaj ağı ile İstihbarat ve Güvenlik Bakanı Alavi'nin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC), İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kontrolü altında bulunan, finans, enerji, inşaat ve madencilik gibi İran ekonomisinin önemli sektörlerinde yer alan İslam Devrimi Mostazafan Vakfı'nın yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Vakfın görünüşte yoksullara fayda sağlamakla görevli bir hayır kurumu olduğuna işaret edilen açıklamada, Hamaney tarafından "makamını zenginleştirmek, siyasi müttefikleri ödüllendirmek ve rejim düşmanlarına zulmetmek" için kullanıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Alavi'nin de insan hakları ihlalleri gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı, bakanlığın 2019 protestoları da dahil olmak üzere İran rejiminin vatandaşlarına yönelik insan hakları ihlallerinde merkezi bir rol oynadığı belirtildi.

Hazine Bakanlığı tarafından paylaşılan yaptırım listesinde, 9 kişi ve 49 kuruluşun yanı sıra 1 kargo gemisi de yer aldı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuya ilişkin açıklamasında, "İran'ın lideri, müttefiklerini hayırseverlik bahanesi altında ödüllendirmek için Bonyad Mostazafan'ı kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mnuchin, ABD'nin İran rejiminin kendi halkına yönelik süregelen baskısını mümkün kılan kilit yetkilileri ve gelir kaynaklarını hedef almaya devam edeceğini bildirdi.


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