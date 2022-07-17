ABD yine çifte standarda imza attı

Rusya'dan S-400 aldığı gerekçesiyle Türkiye'yi F-35 programından çıkaran Amerika Birleşik Devletleri, yine bir çifte standarda imza attı. Amerikan Temsilciler Meclisi, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle Hindistan'ın CAATSA yaptırımlarına karşı muafiyetini onaylayan yasa değişikliğini kabul etti. Tasarı, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nın zemin değerlendirmesi sırasında, toplu değişikliğin bir parçası olarak kabul edildi. Buna göre tasarı, Senato ve Başkan Joe Biden tarafından onaylanırsa Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar Hindistan'a uygulanmayacak.

CAATSA, Amerikan yönetimine Rusya'dan büyük savunma donanımı satın alan ülkelere yaptırım uygulama yetkisi veriyor. Amerikan Kongre üyeleri yaptıkları açıklamada, "ABD, Çin'den gelen artan saldırganlık karşısında Hindistan'ın yanında durmalı" ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkililer CAATSA'nın istisnaları ya da ülkelere yönelik muafiyetlerinin olmadığını öne sürse de Hindistan'ın da muafiyet elde etmesi muhtemel görünüyor. Oysa CAATSA kapsamında Türkiye'ye S-400 konusunda yaptırım uygulayan ABD'nin Moskova'nın Hindistan'a S-400 sevkiyatına devam etmesine göz yumması çifte standart olarak değerlendiriliyor.