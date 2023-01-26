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Dünya ABD yaptırım listesine aldı! Hesapları donduruldu
Dünya

ABD yaptırım listesine aldı! Hesapları donduruldu

Lübnan'da Hizbullah'la mali bağlantısı olduğu iddiasıyla ABD tarafından yaptırım listesine alınan iş adamı Hasan Mukallid ile 2 oğlunun banka hesaplarının dondurulduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 18:59:00 -
ABD yaptırım listesine aldı! Hesapları donduruldu

Lübnan'da Hizbullah'la mali bağlantısı olduğu iddiasıyla ABD tarafından yaptırım listesine alınan iş adamı Hasan Mukallid ile 2 oğlunun banka hesaplarının dondurulduğu belirtildi.

Lübnan Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame başkanlığındaki özel soruşturma heyetinin, ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) 24 Ocak'ta yaptırım listesine aldığı Hasan Mukallid ile oğulları Rayyan ve Rani Mukallid'in hesaplarının dondurulmasına karar verdiği bildirildi.

Karar doğrultusunda ayrıca Mukallid'in döviz alım satım hizmeti veren CTEX Exchange şirketi ile Lübnan Medya ve Araştırma Şirketinin, Lübnan'daki tüm banka ve mali kurumlardaki hesaplarının dondurulduğu aktarıldı.

ABD Hazine Bakanlığından 24 Ocak'ta yapılan açıklamada, "Hizbullah'ın finansal faaliyetlerini kolaylaştıran" CTEX Exchange şirketi ile yöneticisi Hasan Mukallid ve 2 oğluna yaptırım uygulanacağı bildirilmişti.

Açıklamada, Mukallid'in, Hizbullah'ın Lübnan'ın ekonomik krizini istismar etmeye ve şiddetlendirmeye devam etmesini sağlamada kilit rol oynadığı ifade edilmişti.

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