  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Arçelik’ten şaşırtan karar: Fabrika kapanıyor, yüzlerce çalışan işten çıkarılıyor

‘Akın, sert kayaya çarptın oğlum’ demişti! Özgür Özel, Akın Gürlek’e 150 bin lira tazminat ödeyecek!

CHP’li isimden videolu ayar: Daha dün sana oğlan diyordu! Özgür Özel'e 'Fırıldak Cemal' tepkisi

Diğer mahkumlar sanki köşkte kalıyor? Özgür Çelik'ten Ekrem'e ayrıcalık talebi

Trump’tan Ukrayna-Rusya barış açıklaması: Görene kadar inanmayın ama iyi bir şeyler olabilir!

Yolsuzluğa batan CHP fokur fokur! Özgür Özel’ e bir mektup daha

Tony Blair’in Ramallah teması: Gazze’nin geleceğine dair kritik sinyal mi?

Gürsel Tekin yeni planlarını açıkladı: Önümüzdeki günlerde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin öğretmenin atamasını bugün gerçekleştiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü: Barış için her katkıya hazırız!
Dünya ABD, Venezuela merkezli Cartel de los Soles'i terör örgütü listesine aldı
Dünya

ABD, Venezuela merkezli Cartel de los Soles'i terör örgütü listesine aldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD, Venezuela merkezli Cartel de los Soles'i terör örgütü listesine aldı

ABD, Venezuela merkezli suç yapılanması Cartel de los Soles’i Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine aldı. Karar, örgütle bağlantılı tüm malvarlıklarının bloke edilmesini ve finansal yaptırımları beraberinde getiriyor.

ABD, Venezuela merkezli suç örgütü Cartel de los Soles'i Yabancı Terörist Örgütler (FTO) olarak tanımladı.

ABD Dışişleri Bakanlığının Cartel de los Soles'in FTO listesine alınacağına dair yayınladığı bildiri, verilen sürenin dolmasının ardından yürürlüğe girdi.

Böylelikle, ABD’de bulunan veya ABD vatandaşlarının kontrolündeki suç örgütüyle bağlantılı tüm varlıklar bloke edilecek ve bu kişilerle herhangi bir işlem yapmak yasak olacak.

Ayrıca, suç örgütüyle ilgili işlemlere katılan yabancı finans kuruluşlarının ikincil yaptırımlara maruz kalma riski de bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 17 Kasım'da ABD'nin Cartel de los Soles'i FTO olarak tanımlayacağını açıklamıştı.

Rubio, yazılı açıklamasında, "Cartel de los Soles, Tren de Aragua ve Sinaloa Karteli gibi diğer örgütlerle birlikte, yarımküremizdeki şiddet olaylarının yanı sıra ABD ve Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığından da sorumludur." ifadesini kullanmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve üst düzey yetkililerini grubu yönetmekle suçlayan Rubio, bunların "Venezuela'nın meşru hükümetini temsil etmediklerini" belirtmişti.

ABD Hazine Bakanlığı da temmuz ayında Cartel de los Soles’i yaptırım listesine eklemişti.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Trump'tan dikkat çeken Venezuela sözleri! Gazetecileri azarladı
Trump'tan dikkat çeken Venezuela sözleri! Gazetecileri azarladı

Dünya

Trump'tan dikkat çeken Venezuela sözleri! Gazetecileri azarladı

ABD Başkanı Trump’tan Venezuela yorumu! Operasyon sinyali verdi
ABD Başkanı Trump’tan Venezuela yorumu! Operasyon sinyali verdi

Dünya

ABD Başkanı Trump’tan Venezuela yorumu! Operasyon sinyali verdi

Sarı Şeytan Trump'ın CIA'ye yetki vermesi sonrası Venezuela'da petrol tesisinde patlama oldu!
Sarı Şeytan Trump'ın CIA'ye yetki vermesi sonrası Venezuela'da petrol tesisinde patlama oldu!

Dünya

Sarı Şeytan Trump'ın CIA'ye yetki vermesi sonrası Venezuela'da petrol tesisinde patlama oldu!

ABD’den Venezuela hava sahası ile ilgili uçuş uyarısı
ABD’den Venezuela hava sahası ile ilgili uçuş uyarısı

Dünya

ABD’den Venezuela hava sahası ile ilgili uçuş uyarısı

Güney Kore’den kritik hamle!
Güney Kore’den kritik hamle!

Dünya

Güney Kore’den kritik hamle!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23