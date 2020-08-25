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Aktüel ABD ve Yunanistan Girit'in güneyinde ortak askeri tatbikat düzenledi
Aktüel

ABD ve Yunanistan Girit'in güneyinde ortak askeri tatbikat düzenledi

Yeniakit Publisher
2020-08-25 12:12:13 -
ABD ve Yunanistan Girit'in güneyinde ortak askeri tatbikat düzenledi

ATİNA (AA) - ABD ve Yunanistan'ın, Girit Adası'nın güneyindeki deniz alanında dün ortak askeri tatbikat düzenlediği bildirildi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, iki ülke arasındaki daimi askeri iş birliği çerçevesinde donanma ve hava unsurlarının katıldığı ortak tatbikat icra edildiğini açıkladı.

Yunanistan ve ABD'nin güçlü bağlarına vurgu yapılan açıklamada, dün Girit Adası açıklarında yapılan tatbikatın, "gerek ikili gerek NATO ittifakı çerçevesindeki operasyonel hazırlık, savaş yeteneği ve iş birliği düzeyinin artırılmasının kanıtı olduğu" ifadesine yer verildi.

Girit Adası'nın güneyindeki deniz alanında düzenlenen tatbikata Yunanistan'dan, "Egeon" fırkateyni, 214 tipi denizaltı ve altı F-16 uçağı ile katılırken, ABD tarafından ise USS Winston S. Churchill savaş gemisi ve helikopterlerin iştirak ettiği aktarıldı.


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