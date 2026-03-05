  • İSTANBUL
ABD ve Siyonist İsraillin bölgeyi kan gölüne çeviren saldırıları dünyayı yaktı: Petrol fiyatları şahlanışa geçti!
ABD ve Siyonist İsraillin bölgeyi kan gölüne çeviren saldırıları dünyayı yaktı: Petrol fiyatları şahlanışa geçti!

ABD ve Siyonist İsraillin bölgeyi kan gölüne çeviren saldırıları dünyayı yaktı: Petrol fiyatları şahlanışa geçti!

ABD ve Siyonist İsraillin bölgeyi kan gölüne çeviren saldırıları, dünya ekonomisini de uçurumun eşiğine getirdi. Hürmüz Boğazı’nda sevkiyatın durma noktasına gelmesiyle enerji piyasaları sarsılırken, yüzlerce tanker Körfez’de mahsur kaldı. Batı’nın bitmek bilmeyen savaş hırsı, faturayı tüm dünyaya kesiyor.

Enerji piyasasında "Savaş" depremi

Küresel haydut ABD’nin İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik başlattığı haksız saldırılar, enerji koridorlarını kilitledi. Savaşın Orta Doğu’daki hayati petrol ve doğal gaz akışını kesmesiyle Perşembe günü fiyatlar adeta patladı.

  • Brent Petrol: Yüzde 2,05 artışla varil başına 83,07 dolar seviyesine tırmandı.
  • ABD Ham Petrolü (WTI): Yüzde 2,60 değer kazanarak 76,60 dolara çıktı.
  • Üretim Durdu: OPEC’in dev üreticisi Irak, saldırılar ve lojistik engeller nedeniyle günlük 1,5 milyon varil üretim kesintisine gitmek zorunda kaldı.

Hürmüz Boğazı'nda "Mücbir Sebep" alarmı

Dünya enerji trafiğinin beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı, ABD’nin saldırganlığı ve yaşanan misillemeler sebebiyle beşinci gününde sessizliğe gömüldü. Katar, gaz ihracatı için "mücbir sebep" ilan ederken, üretimin normale dönmesinin aylar sürebileceği belirtiliyor.

Körfez'de korkutan tablo:

J.P. Morgan Raporu: Körfez sularında yaklaşık 329 petrol tankeri çatışma riski nedeniyle mahsur kalmış durumda. Deniz taşımacılığı büyük bir tehdit altında.

Siyonist hamisi ABD Senatosu ateşe körükle gidiyor

Savaşın şiddetlenmesinin arkasındaki asıl neden ise Washington’daki kirli siyaset. ABD Senatosu’ndaki Cumhuriyetçiler, Donald Trump’ın saldırılarına tam destek vererek barış ihtimalini baltaladı. Tahran’a yönelik operasyonların Kongre onayına bağlanmasını reddeden senatörler, bölgedeki katliamın ve ekonomik yıkımın sürmesine yeşil ışık yaktı.

Öte yandan, Kuveyt açıklarında demirli bir petrol tankerinin yakınında büyük bir patlama ihbar edilmesi, saldırıların sivil deniz ticaretini de vurduğunu gözler önüne serdi. Küresel piyasalar, emperyalist güçlerin bölgedeki "istikrarı bozma" operasyonunun bedelini ağır ödüyor.

