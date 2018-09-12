ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!

Türkiye dünyanın iki küresel gücü olan Amerika ve Rusya kıskacına alındı. Süper güçler Türkiye'nin dört bir yanındaki ülkelere üsler kurarak Türkiye'yi dize getirmeye çalışıyor. Batı'da Yunanistan, Karadeniz'de Romanya, Doğu'da Gürcistan ve Ermenistan Güney'de ise terör örgütü PKK kullanılarak Türkiye himaye altına alınmaya çalışılıyor. Şimdi Türkiye'nin tüm bu kuşatmaları yararak stratejik adımlar atması gerekiyor.