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ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!

Dört bir yandan ABD ve Rusya kıskacına alınmaya çalışılan Türkiye'nin stratejik adımlar atarak bu girişimlerden daha güçlü bir şekilde çıkması için adımlar atması gerekiyor.

12 Eylül 2018 Çarşamba 14:58

Türkiye dünyanın iki küresel gücü olan Amerika ve Rusya kıskacına alındı. Süper güçler Türkiye'nin dört bir yanındaki ülkelere üsler kurarak Türkiye'yi dize getirmeye çalışıyor. Batı'da Yunanistan, Karadeniz'de Romanya, Doğu'da Gürcistan ve Ermenistan Güney'de ise terör örgütü PKK kullanılarak Türkiye himaye altına alınmaya çalışılıyor. Şimdi Türkiye'nin tüm bu kuşatmaları yararak stratejik adımlar atması gerekiyor.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 14:58
  1. ABD
  2. rusya
  3. türkiye kuşatma

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