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Dünya ABD ve PKK'dan Suriye'de ortak operasyon!
Dünya

ABD ve PKK'dan Suriye'de ortak operasyon!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'nin doğusunda IŞİD'e karşı YPG ile ortak 3 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 10:22:00 -
ABD ve PKK'dan Suriye'de ortak operasyon!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada Suriye'nin doğusunda IŞİD'e yönelik üç ayrı operasyonun düzenlendiği ifade edildi.

Hava indirme operasyonlarının 48 saatli bir zaman diliminde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, operasyonlarda IŞİD'in "Suriye Bölge Sorumlusu" olduğu ileri sürülen "El Zübeydi"nin de yakalandığı belirtildi.

ABD tarafından gerçekleştirilen operasyona PKK'nın Suriye yapılanması YPG güçlerinin de katıldığı belirtildi.

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