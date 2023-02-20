ABD ve NATO'dan büyük kurnazlık! Türkiye'ye karşı böyle harekete geçtiler

ABD ve NATO'nun, Türkiye'de iktidar değişikliği için depremi bile kullandığına dikkat çeken Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, "Deprem sonrası, Batılı yayın organlarında çıkan haber ve analizler… Yaptıkları yardımlar bile tehdit gibi. İnce bir siyaset izleniyor" dedi. Özçelik, önemli uyarı ve tespitlerde bulunduğu yazısında şunları kaydetti:

"ABD ve NATO… Hedefindeki ülkeler: Türkiye, Çin, Rusya, İran, …

Kilidin Türkiye’den açılması planlanıyor.

Türkiye yenilirse arkasının geleceği düşünülüyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bunun için var güçleriyle seçime asılıyorlar.

Depremi bile kullanıyorlar.

ABD derin devletinin yayın organları…

Avrupa’dakiler…

Hepsi seçime ayarlı haberler yapıyorlar.

BASKILAR

Türkiye’nin zorluklarını fırsat olarak görüyorlar.

Her konuda baskılarını artırdılar.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye geldi.

Deprem için geldiği söylendi.

Ama İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini gündeme getirdi.

Diğer konularda da durum aynı.

DEPREM ANALİZLERİ

Deprem sonrası,

Batılı yayın organlarında çıkan haber ve analizler…

Yaptıkları yardımlar bile tehdit gibi.

İnce bir siyaset izleniyor.

“Havuç, sopa” taktiği çok açık.

Hedefte Türk Devleti ve iktidar var.

Batı’nın söylemleri ile muhalefetinkiler aynı.

RUSYA’YA KARŞI HAMLE

ABD Dışişleri Bakanı Blinken…

Dün Türkiye’ye geldi.

Çok önceden planlanıyordu.

Deprem sonrası olması fark etmiyor.

Deprem gündeminde son sıralarda.

Peki bu ziyaretin esas amacı ne?

“Amerika’nın Sesi” açıklık getirmiş.

ABD Deniz Piyadeleri Üniversitesi’nden Doçent Doktor Sinan Ciddi’ye göre bu ziyaret Rusya’ya karşı bir hamle.

ZİYARET FIRSATMIŞ

Ciddi özetle şu değerlendirmelerde bulunuyor:

“Bu fırsatçılıktan çok büyük bir fırsat. Batılıların ‘Türkiye'nin yanındayız’ demesi çok önemli. Türkiye'nin de Batı ittifakı ile kendini yeniden konumlandırması için büyük bir fırsat var. Bu saatten sonra Batı karşıtlığı söylemi üzerinden bir politika izlemesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için, Türkiye için oldukça zorlaştı.”

Her şey çok açık…

Hedefte Türkiye var.

Bütün hesapları şu:

Türkiye’yi Asya’dan koparma, teslim alma…

NATO İÇİN EN BÜYÜK RİSK

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg telaşta…

Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştu.

“NATO için en büyük riski” açıkladı.

“Birçok kişi Ukrayna'ya verdiğimiz desteğin çatışmayı tırmandırabileceğinden korkuyor. Açık konuşayım, risksiz seçenek yoktur. Ancak en büyük risk Putin'in kazanması olacak” dedi.

HARRİS’İN ENDİŞESİ

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris.

Biden seçildiğinde “asıl başkan o” denmişti.

Ama beklenti boş çıktı.

59. Münih Güvenlik Konferansındaki açıklamaları…

İçinde bulundukları paniğin göstergesi.

ABD’nin Ukrayna’ya destek vereceğini tekrarladı.

Hemen arkasından da şu ifadeleri kullandı:

“Rusya’nın Ukrayna harekâtı sonrasında,

Rusya-Çin ilişkileri arttı.

Derinleşmesinden endişeliyiz.”

ABD’nin ideologları…

Yıllardır aynı uyarıyı yapıyorlardı.

Çin’le Rusya’nın arasını açmak için çok uğraştılar.

Ama başaramadılar.

Kamala Harris’in sözleri…

Korktuklarının başlarına geldiğinin işareti.

Blinken’in Türkiye ziyareti…

Stoltenberg, Kamala Harris’in açıklamaları…

ABD’nin içinde bulunduğu durumu anlatıyor.

Türkiye’ye, seçimlere asılmalarının nedeni de bu. (...)"