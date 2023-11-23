ABD ve Kanada'yı bağlayan o yerde patlama: Terör saldırısı olabilir! Beklenmedik bir cevap geldi
Amerika Birleşik Devletleri'nden patlama ile ilgili dikkat çeken çok konuşulacak açıklamalar geldi. Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü’ndeki patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı açıklandı.
ABD, Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü’nden ABD'ye geçiş yapan bir araçta patlama meydana geldi. Patlama sonrası araçta yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, köprü geçişlere kapatıldı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI
Patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı açıklandı. Hayatını kaybeden 2 kişinin patlamanın meydana geldiği araçta bulunduğu, yaralanan kişinin ise sınır devriyesi personeli olduğu ifade edildi.
FBI PATLAMAYI “TERÖR SALDIRISI” GİRİŞİMİ OLARAK ELE ALIYOR
ABD basınının isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberlerde, FBI’ın söz konusu patlamayı “terör saldırısı” girişimi olarak ele aldığı aktarılarak, patlama nedeniyle ABD-Kanada arasındaki 4 köprüde geçişlerin durdurulduğu belirtildi.
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