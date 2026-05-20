'ABD ve İsrail, Ahmedinejad’ı iktidara getirmeyi planladı'

The New York Times, İsrail ve ABD tarafından hazırlandığı öne sürülen gizli bir planın detaylarını yayınladı.

Gazetenin haberine göre plan, İran’daki mevcut yönetimin devrilmesini ve eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmadinejad’ın savaş sonrası geçiş sürecinin lideri olarak göreve getirilmesini öngörüyordu.

Haberde, 28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail saldırılarının yalnızca askeri hedeflerle sınırlı olmadığı, aynı zamanda İran’da kapsamlı bir rejim değişikliği projesinin parçası olduğu iddia edildi.

New York Times’a konuşan Amerikalı yetkililere göre plan, İran’ın üst düzey siyasi ve askeri liderliğinin hedef alınmasıyla başlayacak, ardından iç karışıklıklar teşvik edilerek merkezi yönetimin çökertilmesi hedeflenecekti.

Haberde, İran lideri Ali Hamaney ile çok sayıda üst düzey askeri yetkilinin öldürüldüğü saldırıların bu stratejinin ilk aşaması olduğu belirtildi.

Gazeteye göre ABD Başkanı Donald Trump savaşın ilk günlerinden itibaren İran’da yönetimi “içeriden bir ismin” devralması gerektiğini savunuyordu. Amerikalı yetkililer, bu isim olarak Mahmud Ahmedinejad’ın düşünüldüğünü öne sürdü.

Haberde dikkat çeken bir diğer iddia ise Ahmedinejad’ın savaşın ilk gününde İsrail saldırısında yaralandığı yönünde oldu.

İddiaya göre İsrail’in Tehran’daki saldırısının hedeflerinden biri Ahmedinejad’ın evi yakınındaki güvenlik noktasıydı.

Saldırının amacının, İran yönetimi tarafından ev hapsinde tutulduğu öne sürülen Ahmedinejad’ı “özgürleştirmek” olduğu iddia edildi.

Haberde, saldırıda Ahmedinejad’ın evinin tamamen yıkılmadığı ancak evi çevresinde konuşlanan bazı Devrim Muhafızları mensuplarının öldüğü ifade edildi.

Ahmedinejad’ın saldırının ardından ortalıktan kaybolduğu ve sağlık durumuna ilişkin net bilgi bulunmadığı aktarıldı.

Gazete, Ahmedinejad’a yakın isimlerin eski cumhurbaşkanının İsrail-ABD planından haberdar olduğunu söylediğini yazdı.

Haberde ayrıca Washington ve Tel Aviv’in, Ahmedinejad’ın son yıllarda İran yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle onu Batı ile uzlaşmaya daha açık bir alternatif lider olarak değerlendirdiği ileri sürüldü.

Ancak plana ilişkin beklentilerin kısa sürede çöktüğü belirtildi.

New York Times’a göre İran rejimi ağır kayıplara rağmen dağılmadı, beklenen iç ayaklanmalar gerçekleşmedi ve Kürt silahlı grupların harekete geçirilmesine yönelik planlar da sonuç vermedi.

Gazete, bazı İsrailli yetkililerin ise rejim değişikliği planının daha uzun süreli ve kapsamlı uygulanması halinde başarı şansının bulunduğuna inanmaya devam ettiğini aktardı.

