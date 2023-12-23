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Dünya ABD, vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın eşine...
Dünya

ABD, vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın eşine...

Yeniakit Publisher
2023-12-23 10:34:00 -
ABD, vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın eşine...

Beş yıl önce Türkiye'de İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Washington Post'un Suudi köşe yazarı Cemal Kaşıkçı'nın eşi, Hanan Elatr, ABD'de siyasi sığınma hakkı elde etti. Eşinin öldürülmesinin ardından Washington'da saklanan Elatr, sığınma hakkını öğrendiğinde "Buna gerçekten inanamadım" dedi.

Beş yıl önce Türkiye'de İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Washington Post'un Suudi köşe yazarı Cemal Kaşıkçı'nın eşi, Hanan Elatr, ABD'de siyasi sığınma hakkı elde etti. Eşinin öldürülmesinin ardından Washington'da saklanan Elatr, sığınma hakkını öğrendiğinde "Buna gerçekten inanamadım" dedi.

Türkiye'de 2018'de İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Washington Post'un Suudi köşe yazarı Cemal Kaşıkçı'nın eşine ABD'de siyasi sığınma hakkı verildi.

Eşinin öldürülmesi sonrası Washington'da saklanmaya başlayan Hanan Elatr, kendisine sığınma hakkı verildiğini bildiren mektubu okuduğunda "Buna gerçekten inanamadım" dedi.

euronews'teki habere göre ABD istihbarat yetkilileri, Kaşıkçı'nın Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle öldürüldüğü sonucuna varmıştı.

Suudi yönetimini eleştirileriyle bilinen Kaşıkçı 2018 yılında kuzey Virginia'ya taşındı. Aynı yılın haziran ayında Hanan Elatr ile Virginia'da evlendi. Elatr Dubai'de yaşamaya devam etti ve burada Emirates Havayolları'nda kabin görevlisi olarak çalıştı.
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Daha sonra Türkiye'ye taşınan Kaşıkçı, Ekim 2018'de nişanlısı Hatice Cengiz ile evlenmeyi planlıyordu.

Kaçıkçı, Suudi Arabistan'da evlilik belgesi almak için İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'na gittiğinde öldürüldü.

Elatr, Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra Temmuz 2020'de uzun süredir çalıştığı işini kaybetti.

Dubai'den ayrılıp Washington'a taşındı ve 18 ay boyunca avukatının dairesinde saklandı. Ekim 2021'de ABD'de çalışma izni verilen Elatr, Maryland eyaletinde yaşıyordu.

Elatr, sığınma başvurusunda ABD'li yetkililere, Kaşıkçı ile olan ilişkisi nedeniyle aslen memleketi olan Mısır'ın ailesini gözaltına aldığını ve pasaportlarına el koyduğunu anlattı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Kaşıkçı'nın öldürülmesinden aylar önce Elatr'ı gözaltına aldığı ve el konulan telefonlarına casus yazılım yüklediği iddia edildi.

Kaşıkçı'nın ölümü nedeniyle Suudi hükümetinden tazminat talep eden Elatr'ın Pegasus isimli casus yazılımı geliştiren İsrail şirketi NSO Group aleyhine dava açmayı düşündüğü belirtildi.

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