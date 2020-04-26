  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı'ndan İran uydusu açıklaması

2020-04-26 18:17:27 -
ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı'ndan İran uydusu açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Jay Raymond, İran’ın kısa süre önce fırlattığı uyduyu takip ettiklerini açıkladı.

Orgeneral Raymond, Twitter hesabından "ABD Uzay Kuvvetlerine bağlı Pete Hava Üssü'ndeki 18’inci Uzay Kontrol Filosu, İran’ın fırlattığı ve ‘3U Cubesat’ olarak nitelediği Nour-01 uydusunu (SATCAT 45529) takip ediyor." paylaşımında bulundu.

İran’ın uydunun görüntü alma kabiliyeti olduğunu iddia ettiğini belirten Raymond, "Aslında o uzaydan baş aşağı görüntü alan bir video kameradır, istihbarat toplama kabiliyeti yok." ifadesini kullandı.

ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral John Hyten, geçen hafta İran’ın Dünya’nın yörüngesine gönderdiğini açıkladığı uyduya ilişkin, "Bu füzenin çok uzun mesafe katettiğini söyleyebilirim. Ancak uydunun uzaya ulaşıp ulaşmadığını söyleyemem." açıklamasında bulunmuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı