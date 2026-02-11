  • İSTANBUL
ABD üslerinde alarm yükseldi: Uydu görüntülerinde askeri yığınak

Uydu görüntüleri, İran geriliminin artmasıyla Orta Doğu’daki ABD üslerinde savunma tedbirlerinin sıkılaştırıldığını ve askeri hareketliliğin belirgin şekilde arttığını gösterdi.

Son haftalara ait uydu görüntüleri, Orta Doğu’daki ABD askeri üslerinde yoğun bir askeri hareketlilik yaşandığını ortaya koydu. Görüntülerde, özellikle savunma sistemleri ve hava unsurlarında belirgin bir artış olduğu görüldü.

Uzmanlar, bu gelişmenin İran ile artan gerilimle doğrudan bağlantılı olduğunu değerlendiriyor.

EL-UDEYD’DE PATRİOT SİSTEMLERİ MOBİLİZE EDİLDİ

Katar’daki Al Udeid Air Base’te konuşlu Patriot hava savunma sistemlerinin, sabit platformlardan alınarak mobil fırlatıcı araçlara yerleştirildiği tespit edildi.

Füzelerin M983 HEMTT askeri kamyonlarına monte edilmesi, olası bir saldırı durumunda daha hızlı konuşlanma ve yer değiştirme imkânı sağlıyor.

TRUMP’IN TEHDİTLERİ SONRASI SAVUNMA ÖNLEMLERİ ARTTI

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer ve balistik füze programları nedeniyle Tahran’a karşı sert askeri adımlar atılabileceğini açıklamıştı.

Washington yönetimi, diplomatik temasların sürdüğünü belirtse de, sahadaki askeri hazırlıkların hız kazandığı gözlemleniyor.

İRAN’DAN ÜSLER HEDEF OLABİLİR UYARISI

İran Devrim Muhafızları ise ülkeye yönelik bir saldırı halinde, bölgedeki ABD üslerinin hedef alınabileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Tahran yönetimi, savunma kapasitesinin yüksek olduğunu ve olası bir müdahaleye karşı hazırlıklı olduklarını vurguluyor.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE ASKERİ YIĞINAK

Adli görüntü analisti William Goodhind’in değerlendirmesine göre, ocak ve şubat ayı başına ait uydu fotoğrafları karşılaştırıldığında bölgede ciddi bir askeri yığınak gözlemlendi.

El-Udeyd Üssü’nde şubat başında:

• 1 adet RC-135 keşif uçağı,

• 3 adet C-130,

• 18 adet KC-135 tanker,

• 7 adet C-17 nakliye uçağı tespit edildi.

Ocak ortasında bu sayıların daha düşük olduğu kaydedildi.

ÜRDÜN VE SUUDİ ARABİSTAN’DA DA ARTIŞ VAR

Ürdün’deki Muwaffaq Salti Air Base’te F-15E ve A-10 saldırı uçaklarının sayısında artış görüldü. Ayrıca EA-18G Growler elektronik harp uçaklarının da bölgeye konuşlandırıldığı bildirildi.

Suudi Arabistan’daki Prince Sultan Air Base’te ise C-5 Galaxy ve C-17 nakliye uçakları görüntülendi.

HİNT OKYANUSU VE UMMAN’DA DA YOĞUNLUK

Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia üssünde, ocak ayına kıyasla daha fazla askeri uçağın konuşlandırıldığı belirlendi.

Umman’daki Dukhan Air Base çevresinde de uçak sayısında artış yaşandığı bildirildi.

