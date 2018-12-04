ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'nden Mısır'a kritik ziyaret! Sisi ile bir araya geldi

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in de yer aldığı görüşmede, Ortadoğu'daki pek çok mesele hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu ve bölgedeki mevcut krizlere siyasi çözüm yolları ele alındığı bildirildi.

Görüşmede ayrıca Mısır ile ABD arasında terör ve aşırılık yanlısı ideolojilerle mücadelede güvenlik ve istihbarat konularında iş birliğini artırma yolları tartışıldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlamlığına dikkati çekerek, ülkesinin, Washington ile Kahire arasındaki terörle mücadele, güvenlik ve istihbarattaki dayanışma başta olmak üzere farklı alanlardaki köklü iş birliğinin güçlendirilmesine verdiği önemi vurguladı.

ABD Mısır ile koordinasyon içerisinde kalmak istiyor

Coats ise özellikle Ortadoğu'daki mevcut durumun gölgesinde iki ülkenin karşılaştığı çeşitli güçlükler konusunda ABD'nin Mısır'la sürekli koordinasyon içerisinde kalmak istediğini kaydetti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'nün önceden açıklanmayan Mısır ziyaretinin süresine ilişkin de bilgi verilmedi.