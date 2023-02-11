ABD Ukrayna'ya Rus güçlerinin koordinatlarını veriyor

ABD'nin Ukrayna'ya destek sağlamak amacıyla bu ülkeyi işgal eden Rus güçlerin mevzilendiği koordinatları Ukrayna ordusuyla paylaştığı belirtiliyor.

Washington Post'un haberine göre, Ukraynalı yetkililer, ABD ve müttefiklerinin Rus güçlerinin mevzilendiği koordinatları sağladığı ve doğruladığını kabul etti.

Ukraynalı askeri yetkililerin ilk olarak vurmak istediği hedefleri belirlediği daha sonra konu hakkındaki talepleri ana komutanlığa gönderdiği, komutanlığın da net koordinatları elde etmek için ihtiyaç duyulan bilgilere doğruluk kazandırma hedefiyle ABD ortaklarına ilettiği ifade ediliyor.

Habere göre, Ukrayna'nın hedefleri vurmak için her zaman ABD'den yanıt beklemediği, Amerikalı yetkililerden bilgi almadan da Rus güçlerin mevzilerine saldırılar gerçekleştirebileceği belirtiliyor.

Ancak Kiev yönetiminin yüksek değerli mühimmatları boşa harcamamak istediği için ABD'nin doğrulaması olmadan hedefleri vurmadığı söyleniyor.

Ukraynalı üst düzey bir yetkili, Ukrayna güçlerinin Avrupa'da herhangi bir bölgedeki bir üsten bilgi aktaran ABD'li askeri personellerden ayrıntılı koordinatları elde etmeden neredeyse hiç HIMARS ve M270 MLRS gibi gelişmiş silahları Rus güçlere karşı ateşlemediğini söyledi.

Kaynak: Mepa News