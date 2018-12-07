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ABD uçakları Ukrayna için havalandı

Ukrayna ile Rusya arasında gerilim devam ederken ABD, Ukrayna'ya olan desteğini göstermek için Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde olağan dışı bir uçuş gerçekleştirdi.

07 Aralık 2018 Cuma 08:19
ABD uçakları Ukrayna için havalandı

ABD Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün ABD ve müttefikleri Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde olağan dışı bir uçuş icra etti. Bu uçuşun amacı ABD'nin Ukrayna ve diğer uluslara olan desteğini göstermekti." ifadelerine yer verildi.

"Rusya'nın faaliyetleri tehlike arz ediyor''

Rusya'nın Kerç Boğazı'nda herhangi bir provokasyon olmadan Ukrayna gemilerine saldırmasının Moskova'nın giderek artan tehditkar ve provokatif faaliyetlerini tehlikeli bir şekilde tırmandırdığı vurgulanan açıklamada, "ABD, Avrupa ülkelerinin güvenliği için destek vermeye kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca, ABD'nin Rusya ile daha iyi bir ilişki kurmak istediği ancak bunun Rusya'nın Ukrayna ve diğer bölgelerde "kanunsuz ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri" nedeniyle mümkün olamayacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 08:19
  1. ABD
  2. ukrayna
  3. rusya

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