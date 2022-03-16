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Dünya ABD Türkiye'yi örnek aldı
Dünya

ABD Türkiye'yi örnek aldı

ABD, Türkiye'de uzun zamandır uygulanan sürekli yaz saati uygulamasını örnek aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 00:54:00 -
ABD Türkiye'yi örnek aldı

ABD Senatosu, yaz saati uygulamasının kalıcı olması için önerilen tasarıyı onayladı.

20 Kasım 2023'te başlayacak

Uygulamanın yürülüğe girmesi için iki aşama daha var. Temsilciler Meclisi’nde oylama ve imza için Biden’ın masasına gidecek. Tüm bu süreçlerden geçerse uygulama 20 Kasım 2023’te yürürlüğe girecek.

Senatör Rubio: Birçok olumsuzluğu azaltacak

Türkiye’de uzun zamandır uygulanan ve eleştirilen sürekli yaz saati uygulaması, ABD’de senato tarafından onaylandı.

Senatör Rubio bu uygulamayı, suç oranları, intiharlar ve çocuk obezitesi gibi birçok olumsuzluğun azalmasına vesile olacağını söyleyerek savundu.

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