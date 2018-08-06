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"ABD, Türkiye ve Müslümanlara saygı duymayı öğrenecek"

TBBM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Dulkadiroğlu'nda yaptırılan sosyal tesisin açılışında söz konusu gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Güvenç, "ABD, bu zalim dünya Türkiye'ye ve Müslümanlara saygı duymayı öğrenecek" diye konuştu.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 21:48
"ABD, Türkiye ve Müslümanlara saygı duymayı öğrenecek"

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, "Bu zalim Avrupa, bu zalim ABD, bu zalim dünya, Türkiye'ye ve Müslümanlara saygı duymayı öğrenecekler, bütün mücadelemiz bunun için." dedi.

Güvenç, Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından Osmanbey Mahallesi'nde yaptırılan sosyal tesisin açılışında yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik olduğu sürece Türkiye'ye kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi.

Vatandaşların duası olduğu sürece her sorunun üstesinden gelebileceklerini ifade eden Güvenç, şunları kaydetti:

"Amerika, Avrupa ne derse desin, üstümüze hangi terör örgütlerini gönderirlerse göndersinler, vatandaşlarımızın duasıyla Türkiye'nin üstesinden gelemeyeceği sorun, yenemeyeceği terör örgütü yoktur. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tek derdi var. Bu zalim Avrupa, bu zalim ABD, bu zalim dünya Türkiye'ye ve Müslümanlara saygı duymayı öğrenecekler, bütün mücadelemiz bunun için. Bizimle eskisi gibi oynayamayacaklar. Bir iş yapacaksak karşılıklı saygıya dayanacak. Onlar da kazanacak biz de kazanacağız. Eskisi gibi elimize vurup, ağzımızdaki ekmeği alamayacaklar. Bütün mücadelemiz bunun için. Sizlerden bunun için dua ve destek istiyorum."

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay da göreve başladıkları günden bu yana yaptıkları çalışmalara değinerek, eylül sonuna kadar 15 tesisi daha hizmete açmayı planladıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından tesisin açılışı yapıldı. Törene, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da katıldı. 

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 21:48
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