  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD, terörist Abdi’yi korumaya aldı
Dünya

ABD, terörist Abdi’yi korumaya aldı

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin başındaki Apo’nun manevi oğlu Abdi Şahin, ABD ile örgüt arasında krize neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 13:18:00 -
ABD, terörist Abdi’yi korumaya aldı

MEHMET AYDIN

PKK’nın, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) takma adını kullanan YPG’nin sözde komutanı Mazlum Abdi’yi görevden alma girişimine ABD’nin karşı çıktığı bildirildi. BasNews’e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen örgüte yakın bir Suriyeli kaynağın bildirdiğine göre, “PKK içindeki sert bir akım, defalarca YPG liderini tecrit etmeye ve Kobani, Afrin ve diğer bölgelerde çatışmalara öncülük eden PKK’lı Mahmud Reş isimli komutanı atamaya çalıştı. Abdi bölgedeki ABD güçleriyle işbirliği yapıyor ve Washington’a daha sadık olduğu için Amerikan tarafı Abdi’nin görevden alınmasını reddediyor” dedi.

Bölgedeki diğer yerel kaynaklara göre de Amerika, YPG’nin Esed ile daha fazla yakınlaşmasını istemediği için PKK’nın dağ kadrosu tarafından Abdi’nin yerine atanan Mahmud Reş’e karşı. Geçtiğimiz günlerde Al-Monitor’a konuşan Abdi, görevden alındığına dair çıkan haberleri yalanlayıp, “Birkaç gün sonra SDG Askeri Konseyi toplanacak ve gerekli mesaj bundan sonra gelecek” demişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Zafer Şahin'den 'sürpriz' anket açıklaması!
Siyaset

Zafer Şahin'den 'sürpriz' anket açıklaması!

CNN Türk canlı yayınında konuşan Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, DEVA, Saadet ve Gelecek partilerinin anketlerde yer alarak kamuoyuna ..
Park halindeki otomobil alev alev yandı
Yerel

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Nevşehir'de park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. İtfaiyenin gayretiyle yangın söndürüldü.
Öcalan'ın en yakınındaki terörist Yusuf Gulo öldürüldü, ses HDP'den geldi! Skandal açıklama
Gündem

Öcalan'ın en yakınındaki terörist Yusuf Gulo öldürüldü, ses HDP'den geldi! Skandal açıklama

CHP'nin başını çektiği Millet İttifakı ortaklarından HDP yine şaşırtmadı... Parti Meclisi’ni toplayan HDP, PKK’nın Suriye yapılanmasını kura..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay