ABD, terörist Abdi’yi korumaya aldı

MEHMET AYDIN

PKK’nın, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) takma adını kullanan YPG’nin sözde komutanı Mazlum Abdi’yi görevden alma girişimine ABD’nin karşı çıktığı bildirildi. BasNews’e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen örgüte yakın bir Suriyeli kaynağın bildirdiğine göre, “PKK içindeki sert bir akım, defalarca YPG liderini tecrit etmeye ve Kobani, Afrin ve diğer bölgelerde çatışmalara öncülük eden PKK’lı Mahmud Reş isimli komutanı atamaya çalıştı. Abdi bölgedeki ABD güçleriyle işbirliği yapıyor ve Washington’a daha sadık olduğu için Amerikan tarafı Abdi’nin görevden alınmasını reddediyor” dedi.

Bölgedeki diğer yerel kaynaklara göre de Amerika, YPG’nin Esed ile daha fazla yakınlaşmasını istemediği için PKK’nın dağ kadrosu tarafından Abdi’nin yerine atanan Mahmud Reş’e karşı. Geçtiğimiz günlerde Al-Monitor’a konuşan Abdi, görevden alındığına dair çıkan haberleri yalanlayıp, “Birkaç gün sonra SDG Askeri Konseyi toplanacak ve gerekli mesaj bundan sonra gelecek” demişti.