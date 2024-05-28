ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'dan alçak sözler: Siyonist rüya gerçeğe dönüştü

İsrail'in Filistin'de 7 Ekim'den bu yana on binlerce insanı katletmesine en büyük desteği sağlayan ülke olarak ABD öne çıkıyor. Savaşın başlamasından bu güne kadar İsrail'e on milyarlarca dolar para desteği ve uçaklar dolusu silah desteği veren ABD, İsrail'in yanındaki duruşunun bir kez daha altını çizdi. İsrail’in kuruluşunun yıldönümünde konuşan Temsilciler Meclisi Başkanı şok sözler sarf etti.

"Siyonist rüya gerçeğe dönüştü"

İsrail'e güçlü desteğiyle bilinen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, İsrail’in kuruluşunun 76. Yıldönümünde Washington Büyükelçiliği’nde konuştu. Sözlerinde Gazze'deki katliamın hamisi olduklarını ve ABD'nin İsrail devletine bakış açısını bir kez daha gözler önüne seren Johnson "76 yıllık başarıdan fazlasını" kutladıklarını belirterek "binlerce yıl önce İbrahim'e, İshak'a ve Yakup'a verilen vaatlerin gerçekleşmesini kutluyoruz. Babil sürgününden, İslami hilafetlerden ve Nazi soykırımından sağ kurtulan vaatler. Siyonist rüya gerçeğe dönüştü." dedi.