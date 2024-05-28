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Dünya ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'dan alçak sözler: Siyonist rüya gerçeğe dönüştü
Dünya

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'dan alçak sözler: Siyonist rüya gerçeğe dönüştü

Yeniakit Publisher
2024-05-28 20:36:00 -

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama en büyük desteği veren ABD'de, İsrail’in kuruluş yıldönümünde konuşan Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, "Siyonist rüya gerçeğe dönüştü" diyerek büyük bir skandala imza attı.

İsrail'in Filistin'de 7 Ekim'den bu yana on binlerce insanı katletmesine en büyük desteği sağlayan ülke olarak ABD öne çıkıyor. Savaşın başlamasından bu güne kadar İsrail'e on milyarlarca dolar para desteği ve uçaklar dolusu silah desteği veren ABD, İsrail'in yanındaki duruşunun bir kez daha altını çizdi. İsrail’in kuruluşunun yıldönümünde konuşan Temsilciler Meclisi Başkanı şok sözler sarf etti.

"Siyonist rüya gerçeğe dönüştü"

İsrail'e güçlü desteğiyle bilinen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, İsrail’in kuruluşunun 76. Yıldönümünde Washington Büyükelçiliği’nde konuştu. Sözlerinde Gazze'deki katliamın hamisi olduklarını ve ABD'nin İsrail devletine bakış açısını bir kez daha gözler önüne seren Johnson "76 yıllık başarıdan fazlasını" kutladıklarını belirterek "binlerce yıl önce İbrahim'e, İshak'a ve Yakup'a verilen vaatlerin gerçekleşmesini kutluyoruz. Babil sürgününden, İslami hilafetlerden ve Nazi soykırımından sağ kurtulan vaatler. Siyonist rüya gerçeğe dönüştü." dedi.

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Yorumlar

Abbas

Sizin sonunuz geldi haberiniz yok. Cezanız yakın.

Vahap Kalyoncu

Alçaklar Zavallı hıristiyanları da kandırmışlar ama nafile Bütün dünya bunlara karşı birleşecek başka çareleri yok çünkü.
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