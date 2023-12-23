ABD "tarihi kararı" duyurdu! Dünyanın konuştuğu "Patriot" alışverişi

Japonya, silah ihracatı yönergelerini revize ettikten sonra ABD'ye Patriot hava savunma füzeleri göndermeye hazırlanacağını duyurdu.

Kabine Baş Sekreteri Yoshimasa Hayashi, "Bu, Japonya-ABD ittifakının daha da güçlendirilmesi açısından önemli bir anlam taşıyor. Sadece Japonya'nın güvenliğine değil, aynı zamanda geniş Hint-Pasifik bölgesinin barış ve istikrarına da katkıda bulunacak" dedi.

Bir Japon hükümet yetkilisi, füzelerin Hint-Pasifik bölgesinin emniyet ve güvenliği için ABD ordusunun cephaneliğini yeniden doldurmak üzere kullanılacağını söyledi.

ABD'nin Japonya Büyükelçisi Rahm Emanuel, X'te yaptığı paylaşımda bunu "tarihi bir karar" ve "Japonya'nın caydırıcılık konusundaki ortak kararlılığının önemli bir örneği" olarak nitelendirdi.

Tokyo yönetimi son dönemde Hint-Pasifik bölgesinde giderek gerginleşen güvenlik ortamında savunma sanayisini güçlendirmeye çalışıyor.

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Japonya'nın yeni ihracat kontrolleri savaş halindeki ülkelere silah sevkiyatı yapmasını engellemeye devam ediyor.

Ancak bu adımın ABD üzerinden Ukrayna'ya silah sevkiyatı anlamına gelebileceği belirtiliyor.

Patriot sistemi, Rusya'nın işgalinden sonra Ukrayna'ya yardım etmek üzere Batı tarafından tedarik edilen bir dizi hava savunma ünitesinden biri.

Önceki kurallara göre, Japonya sadece silah bileşenlerini ihraç edebiliyordu ve tamamlanmış ürün teslimatı yasaktı.

Revize edilen kurallar artık Tokyo'nun tamamlanmış ürünleri patent sahiplerinin bulunduğu ülkelere ihraç etmesine izin veriyor.

Üçüncü ülkelere yapılacak herhangi bir yeniden ihracat Tokyo'nun iznini gerektirecek.

Japonya Patriot füzelerini ABD'li Raytheon ve Lockheed Martin firmalarından lisans alarak üretiyor.

Financial Times'ın haberine göre Tokyo, BAE Systems lisansı altında üretilen 155 mm'lik top mermilerini Birleşik Krallık'a ihraç etmeyi de düşünüyor.

Japon yetkili, lisans sahibinin bulunduğu ülkenin resmi bir talepte bulunması halinde ihracatın değerlendirmeye alınacağını kaydetti.

Kaynak: Euronews