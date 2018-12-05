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ABD tarih vererek duyurdu! Süre uzatıldı

ABD’nin göçmenlere karşı vicdansız tutumu sürüyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'ye doğru gelen göçmen kervanına karşı Meksika sınırına konuşlandırılan askerlerin görev süresini 15 Aralık'tan 31 Ocak'a uzattığını açıkladı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 06:22
ABD tarih vererek duyurdu! Süre uzatıldı

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanı göçmen  kervanına karşı İç Güvenlik Bakanlığına Savunma Bakanlığınca verilen desteğin  süresinin uzatılmasını onayladı. Savunma Bakanlığınca İç Güvenlik Bakanlığına  verilen desteğin 31 Ocak 2019'a kadar sürmesi kararlaştırılmıştır."

Bakanlık daha önce sınır güvenliği birimlerine yardımcı olmak üzere  bölgede 15 Aralık'a kadar kalmak üzere 5 bin 900 asker sevk etmişti.

Pentagon bu süre zarfında sevkiyatın ABD ordusuna 72 milyon dolara mal  olduğunu açıklamıştı.

 

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 06:22
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