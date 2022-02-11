ABD tarafından dikkat çeken iddia: Saatler kala Türkiye'ye haber verildi

New York Times Gazetesi DEAŞ lideri el-Kureyşi'nin öldürüldüğü operasyonun bilinmeyen ayrıntılarını yazdı. ABD'li yetkililerin operasyonun başlamasına kısa bir süre kala Suriye'nin kuzeybatısında askerleri bulunan Türkiye ,İsrail ve Rusya'ya haber verdiği iddia edildi.

ABD geçtiğimiz hafta Türkiye sınırına yakın Atme Kasabası civarında başlattığı operasyon sonrası DEAŞ lideri el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Terör örgütü liderinin öldürüldüğünü bizzat duyuran ABD Başkanı Joe Biden, dünyanın büyük bir terör tehdidinden daha kurtulduğunu belirterek, Kureyşi'nin işlediği suçlarla yüzleşmek yerine kendini patlatarak intihar ettiğini duyurmuştu. Dünyanın an be an takip ettiği operasyonun perde arkasını ise bugün New York Times Gazetesi yazdı.

İşte dev operasyonun perde arkası Türkiye ve Rusyaya son anda haber verildi iddiası

İlk ipucu: Bacağındaki sakatlık

Terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi’nin yakalanması için 2 yıl sürdürülen insan avında ilk önemli ipucu geçtiğimiz sonbaharda geldi. 'ABD'nin casus drone'larından biri Suriye'nin kuzeybatısındaki üç katlı bir binanın tepesinde yıkanan sakallı bir adamı görüntüledi. Adam sağ bacağını kaybetmişti. Bu fiziksel sakatlık el-Kureyşi'yi ele veren ilk sinyal oldu.

El-Kureyşi'nin 2015 yılında Irak'ın Musul kentine düzenlenen hava saldırısında bir bacağını kaybettiği ABD güçleri tarafından biliniyordu. Eşkale uyan şahıs ABD güçlerince sıkı takibe alındı. Hava güvenlik kameraları, gizli dinleme sensörleri ve yakındaki muhbirler de kimliğini doğrulayınca ABD operasyon için düğmeye bastı.

Operasyonu ay ışığı erteletti

Yapılan hazırlıklar sonrası Aralık ayı sonunda komandolar hazırdı ve ABD Başkanı Biden görevi onayladı. Ancak Suriye'nin kuzeybatısındaki kötü hava koşulları ve görevi aysız bir gecede gerçekleştirme arzusu, operasyonu 2 Şubat'a itti.

Biden canlı yakalanmasını istedi

Biden’ın Kureyşi’yi canlı ele geçirilmesini istiyordu. Ancak operasyon planladığı gibi gitmedi ve terör örgütü lideri kendini patlatarak intihar etti. Üst düzey ABD askeri yetkililerinin verdiği bilgiye göre baskın sırasında el-Kureyşi'yi öldüren patlama o kadar büyüktü ki üçüncü kattaki konutunun neredeyse çoğunu yok etti.

İşte dev operasyonun perde arkası Türkiye ve Rusyaya son anda haber verildi iddiası

Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi Bağdadi’nin ardından terör örgütünün başına geçmişti.

Cesetler camdan fırladı

5 kiloya yakın patlayıcı içeren intihar yeleği ile gerçekleşen patlama üçüncü katı delip geçti, el-Kureyşi'ninki de dahil olmak üzere cesetler patlamanın etkisi ile camdan dışarı fırladı.

Patlamanın ardından komandolar binayı bastı ve çocuklarıyla birlikte ikinci katta barikat kuran el-Kureyşi'nin teğmeni ve eşiyle birlikte çatışmaya girdi. ABD'li yetkililer her ikisinin öldürüldüğünü ancak dört çocuğun güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı.

Türkiye ve Rusya'ya son anda haber verildi

ABD helikopterleri, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri tarafından kontrol edilen bir üsten kalkış yaptı. Yetkililerin kazayla herhangi bir temas olmaması için görev başlamadan kısa bir süre önce Suriye'nin kuzeybatısında askerleri bulunan Türkiye, İsrail ve Rusya'ya Haber verdiği iddia edildi.