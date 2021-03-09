ABD tahvili doları ateşledi

Yurt içinde doğrudan fiyatlanacak önemli bir verinin bulunmadığı günde, döviz kurlarında dış dinamiklere bağlı hareketlilik arttı. Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde yüzde 3’ü aşan yükselişle 7,75 seviyesinin üzerini gördü. Euro/TL ise 9,20’lere yükseldi.

ABD tahvil getirilerinin yeniden yükselmesi küresel piyasalarda baskı oluşturmaya devam ediyor. Yeni haftaya güç kaybıyla başlayan Türk lirası, gelişen ülke kurları içinde en fazla değer kaybeden para birimlerinden biri oldu. Dolar/TL gün içerisinde yüzde 3’ün üzerinde artış kaydederek 7,7831 seviyesine kadar yükseldi. Euro/TL ise en yüksek 9,2366 seviyesini gördü.

MB’den faiz artışı beklentisi güçleniyor

Merkez Bankası’ndan yeni faiz artışı beklentileri de piyasada her geçen gün kuvvetleniyor. Tüketici fiyatları enflasyonu Şubat ayında yıllık bazda yüzde 15,61 ile 2019 ortasından beri en yüksek düzeye çıkarken yükselişin Nisan ayına kadar yükselmesi bekleniyor.

Ekonomistler enflasyonun Mart ve Nisan ayında da yukarı yönlü gidecek olması ve yüzde 17 seviyesindeki politika faizine gittikçe yaklaşacak olması nedeniyle TCMB’nin faiz artırımı gibi bir politika tepkisi vermeye gittikçe yaklaşmış olabileceğini düşünüyorlar. Ancak bu beklenti piyasa genelinde hakim değil.

Bankacılar mevcut enflasyona göre yapılan hesaplamalara göre reel faizin 140 baz puana kadar gerilediğini önümüzdeki aylarda bunun daha da düşecek olmasının orta ve uzun vadeli enflasyon tahminlerine yukarı revizyon olarak yansıyabileceğini öngörüyorlar. Mevcut enflasyona göre reel faizin ayrıca dedolarizasyonu sağlayacak bir seviyede olup olmadığı da piyasada tartışılıyor.

Bankacılar ayrıca yatırımcıların Türkiye’ye giriş ve çıkışlarda hacimsiz bir piyasa ile karşılaşıldığı için piyasa hareketlerinde dalgalanmaların devam edeceğini ifade ediyorlar.

Borsa negatif kapandı

Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, günü yüzde 0,76 düşüşle 1.530 puandan tamamladı. Günün ikinci yarısında devam eden satış baskısı ile 1.526 puana kadar çekilen BIST 100 endeksi, 1.530 puan seviyesinde dengelendi. Önceki kapanışa göre yüzde 12’ye yakın değer kaybeden BIST 100’de işlem hacmi 28,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.