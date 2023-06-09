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Dünya ABD, Suriye'ye kapıları kapattı
Dünya

ABD, Suriye'ye kapıları kapattı

Yeniakit Publisher
2023-06-09 00:47:00 -
ABD, Suriye'ye kapıları kapattı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı açıklamada, Suriye ile normalleşmenin mümkün olmadığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Suudi Arabistan'ın İran'la normalleşme adımları attığı bir dönemde yapılan ziyarette iki ülke arasındaki bağların 'sağlam' olduğu vurgulandı. Blinken, Beyaz Saray'ın Esad yönetimiyle normalleşmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'un Orta Doğu'daki ana müttefikleri Suudi Arabistan ve İsrail arasındaki diplomatik ilişkileri normalleştirme çabalarını sürdüreceğini söyledi.

Bakan Blinken, Suudi Arabistan'a 3 gün süren bir ziyaret gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Riyad'da DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun bakanlar düzeyindeki toplantısı sonrasında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile basın toplantısı düzenledi.

"Arap Birliği kararı doğru değil"

Özellikle insan hakları konusunda Suudi Arabistan'ın normalleşmesinin Riyad'ın çıkarına olduğunu belirten Blinken, "ABD, hiçbir ülkeye 'ABD ile Çin arasında tercih yap' demiyor" dedi.
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Suriye ile ABD'nin normalleşmesinin mümkün olmadığını belirten Blinken, "Suriye lideri Esad'ın çözülmesi gereken konularda gerekli adımları atacağından şüpheliyiz" dedi.

Blinken, "Suriye'deki hedeflerimiz bölgesel partnerlerimizin hedefleriyle benzer" açıklamasını yaparken, "Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesinin doğru bir karar olmadığına inanıyoruz." diye konuştu.

ABD'den nükleer destek istediler

Prens Faysal bin Farhan, ABD'nin ülkesinin nükleer enerji üretme hedefine yardım etmesi için bir anlaşmaya varılmasını umduğunu söyledi. Blinken ise bu konuyla ilgili bir yorumda bulunmadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İsrail ile normalleşmenin bölgenin çıkarına uygun olduğunu, bunun için "öncelikle Filistin meselesini ele almak gerektiğini" söyledi.

Bin Ferhan, DEAŞ tehlikesinin "tüm dünyayı tehdit ettiğini" belirterek, Suudi Arabistan'ın "örgütün finansmanını engellemek için büyük bir çaba gösterdiğini" ifade etti.

Blinken da, "DEAŞ artık eskisi kadar tehlikeli ve tehdit değil ama onunla her yerde, özellikle Afrika'da mücadele etmek için işbirliği yapmalıyız." dedi.

Suudi Arabistan-ABD ilişkilerinin "sağlamlığına" vurgu yapan Bin Ferhan, İsrail ile ilişkiler konusunda, "Normalleşme bölgenin çıkarına uygun, ancak öncelikle Filistin meselesini ele almak gerekiyor." dedi.

Bin Ferhan, Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalara ilişkin, "Sudan'da çatışmanın taraflarının ateşkese bağlılığı, Sudanlılar için bir umut ışığı olacak." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın "Sudan halkının acılarını hafifletmek için çalışmaya devam edeceğine" dikkati çeken Bin Ferhan, "Sudan'da tarafların daha fazla yıkımdan kaçınması gerektiğini" vurguladı.

Bin Ferhan, Suriye meselesinde ise "Diyalog, sorunun çözümüne katkı sağlar." şeklinde konuştu.

Bakan Blinken da, üç gün süren görüşmelerin ardından masadaki konularla ilgili beraber çalışma yapmaya devam edeceklerini söyledi.

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