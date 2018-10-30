ABD sondaj kule sayısını 1068'e çıkardı!

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 26 Ekim itibarıyla son bir haftada bir adet artışla 1,068'e çıktı.

Sondaj kule sayıları dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi olan Baker Hughes tarafından haftalık açıklanıyor. Petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 159 adet arttı. Sondaj kulelerinin 1,046 adedi karada, üç adedi iç sularda, 19 adedi ise açık sularda yer aldı.

Meksika Körfezi

Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı bir adet düşüşle 18 oldu.

Kanada

Kanada’da sondaj kule sayısı dokuz adet artışla 200 olarak gerçekleşti.

Kuzey Amerika

Kuzey Amerika’nın tamamında sondaj kule sayısı 10 adet artışla 1,268’e çıktı.

ABD

ABD’de petrol kule sayısı iki adet artışla 875’e yükseldi.

Petrol sondaj kulesi sayısı 2017 yılı Mayıs ayında 316 ile tarihi düşük düzeyini görmüştü.

ABD’de doğal gaz kulesi sayısı bir adet düşüşle 193 olarak açıklandı.