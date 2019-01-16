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ABD son noktayı koydu: Emin olmak için bölgede kalacağız

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Pence, açıklamalarda bulundu. Pence, "DEAŞ yenildi. Ancak DEAŞ'ın çirkin yüzünü yeniden göstermeyeceğinden emin olmak için bölgede kalacağız, mücadelenin içinde kalacağız" dedi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 20:07
ABD son noktayı koydu: Emin olmak için bölgede kalacağız

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Münbiç'teki saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada saldırıya temas etmeden, "Birliklerimizi eve getiriyoruz, DEAŞ yenildi." değerlendirmesini yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlenen bir etkinlikte konuşan Pence, ABD'nin Suriye'de DEAŞ'a karşı verdiği mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altındaki Münbiç'te meydana gelen bombalı saldırının hemen ardından Amerikalı diplomatlara hitap eden Pence, konuşmasında saldırıya doğrudan atıf yapmadı.

Pence, "Birliklerimizi eve getiriyoruz, DEAŞ yenildi. Ancak DEAŞ'ın çirkin yüzünü yeniden göstermeyeceğinden emin olmak için bölgede kalacağız, mücadelenin içinde kalacağız. Askerlerimizin ve koalisyon ortaklarımızın kazanımlarını koruyacağız." ifadesini kullandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç'te, ABD askerlerinin devriye yaptığı sırada patlama meydana gelmişti.

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, DEAŞ'ın üstlendiği, Suriye'nin Münbiç ilçesindeki patlamada ABD askerlerinin öldüğünü açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 20:07
  1. ABD
  2. Pence
  3. DEAŞ
  4. Suriye

YORUM YAZ

  • ülkücüülkücü7 dk önce
    demek gitmemeleri için sayın cumurbaşımızile trump anlaşmışlar.
  • AlperAlper46 dk önce
    Muhahkak kendi adamlarına yaptırmışlardır
  • tuğrultuğrul1 sa önce
    Hiç sıkılmazsın sen dünya lideri kılıç artığından :-)
  • ÜmitÜmit1 sa önce
    Lafa bakarım lafmı diye söyleyene bakarım adammı diye daha ne diyim
  • Leventbay Leventbay 1 sa önce
    Ooofff sılıdım artık bu dengesiz dünya liderlerinden al ötekine vur ötekine .bizimkiside dahil . Hepsi kaçık nasılda bir zaman içinde birbirlerini buldukar haketten . Putini de aynı mudurosuda aynı selmanıda aynı erdoganıda aynı. Kuzey koreliside trump da hepsi aynı saygı duyulacak bir lider göremiyorum

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