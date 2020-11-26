ABD şoke eden gelişmeyi doğruladı! CIA yetkilisine suikast
Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri, Somali'de görevli olan bir CIA yetkilisinin öldürüldüğünü duyurdu.
ABD'li yetkililer, Somali'de bir Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) mensubunun Eş Şebab tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.
New York Times'ta yer alan habere göre ABD'li sivil ve askeri yetkililer, Somali'de faaliyet gösteren CIA üyesinin geçtiğimiz hafta sonu öldüğü bilgisini doğruladı.
Yetkililer, ölen kişinin, CIA'in paramiliter bölümü olan "Özel Faaliyetler Merkezi" mensubu olduğunu belirtti. Söz konusu CIA üyesi, ABD Donanması'nın elit "SEAL Team 6" timinin eski bir üyesiydi.
ABD, Somali'nin güney kesiminde, El Kaide'nin Doğu Afrika kolu Eş Şebab'a karşı savaşmak üzere asker ve istihbarat görevlileri bulunduruyor. CIA'e bağlı paramiliter görevlilerin bölgede Mogadişu hükümeti güçlerini ve diğer paramiliter unsurları Eş Şebab'a karşı eğittiği biliniyor.
CIA mensubunun hangi şartlarda öldüğü bilgisi ise paylaşılmadı.
Bölge genelinde son dönemde çatışmalarda artış yaşandığı göze çarpıyor. Doğu Afrika genelinde ülke içi krizler tırmanırken, Somali'deki savaşın gündemdeki önemini artırması bekleniyor.
Kaynak: Mepa News