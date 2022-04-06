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Dünya ABD silahtan yine parayı kazandı! 250 tank yola çıktı
Dünya

ABD silahtan yine parayı kazandı! 250 tank yola çıktı

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, 250 adet ABD yapımı M1A2 Abrams tipi tank alımı için sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 00:36:00 -
ABD silahtan yine parayı kazandı! 250 tank yola çıktı

Kısa süre önce Polonya meclisinde kabul edilen yasa ile ülke savunması ile ilgili harcamaları 2023 yılından itibaren Polonya GSMH'sinin yüzde 3'üne yükseltme kararı alan Polonya, askeri alanda yoğun harcamalara başladı. ABD kongresinin geçtiğimiz şubat ayında satışına onay verdiği Abrams tanklarının, Polonya’nın başkenti Varşova'daki 1. Zırhlı Birlikte yapılan törende teslim anlaşmasını imzalayan Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Polonya-ABD işbirliğinde tarihi günler yaşandığını aktardı.

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