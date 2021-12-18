ABD sığıntısı FETÖ'cüler işbaşında! Oturdukları yerden 'dolar' korkusu pompalıyorlar

Yeniakit.com.tr

ABD sığıntısı FETÖ'cüler oturdukları yerden vatandaşa korku pompalarken, yetkililer tarafından "Dolar bozdurun" çağrılarına karşın, provokasyon yapıyor.

'Kasa kiralayıp dövizleri oraya koyardım'

FETÖ firarisi Emre Uslu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, bir yandan vatandaşa korku pompalarken diğer yandan hainlere yol gösterdi.

FETÖ'cü Uslu paylaşımında, "Bugünlerde bankada dövizim olsa ilk yapacağım iş -eğer çekebilirsem- o dövizi bankadaki hesapta tutmak yerine çekip bir KASA KİRALAYIP o dövizleri kasaya koyardım." dedi.