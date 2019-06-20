0553 313 94 23

ABD Senatosu'ndan Suudi Arabistan'a silah satışına engel

ABD Senatosu, Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engelleyecek yasa tasarısını kabul etti.

20 Haziran 2019 Perşembe 22:31
ABD Senatosu'ndan Suudi Arabistan'a silah satışına engel

ABD Senatosu, Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engelleyecek yasa tasarısını kabul etti.

Senatodaki oylamada 45 "hayır" oyuna karşılık 53 "evet" oyuyla geçen tasarıya, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi senatörlerin destek vermesi dikkati çekti.

Bazı senatörler tarafından oylama öncesi yapılan açıklamalarda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğunda öldürülmesinin göz önünde bulundurulacağı ve Suudi yönetiminin bundan sorumlu tutulması gerektiği belirtildi.

Trump, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliği (BAE) gibi bazı ülkelere 22 ayrı silah satışı için Kongre onayını "bypass" eden acil durum yetkisini kullanma kararı almıştı. Bu karar, Kogrenin her iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Öte yandan, nisan ayında ABD Kongresinden geçen benzer bir yasa tasarısı Trump tarafından veto edilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 22:31
  1. İstanbul
  2. ABD
  3. Donald Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaz gündönümü nedir? 21 Haziran yaz gündönümü en uzun gece
    1. Yaz gündönümü nedir? 21 Haziran yaz..
    2. Gürcistan’da parlamento binası önünde..
    3. Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 3..
    4. Dicle Nehri’ne düşen genç akıntıya..
    5. Kraliçe’nin doğum günü için Birleşik..
    6. Edirne'de anne ve oğluna silahlı saldırı
    7. Galatasaray'dan bomba transfer!..
    8. Kolarov Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
    9. Ağız ve diş sağlağıyla ilgili 5..
    10. Galatasaray'da transfer zirvesi!
    11. Önce çocuklar ardından aileleri kavga..
    12. Motosikletliler Binali Yıldırım’a..
    13. Evin bahçesinde ekili Hint kenevirleri..
    14. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan..
    15. Bölgede gerilim had safhada! 'Canımız..
    16. ABD Senatosu'ndan Suudi Arabistan'a..
    17. Sri Lanka'daki terör saldırılarıyla..
    18. "İstanbul'un kaynaklarını tasarrufla..
    19. YKS tercih kılavuzu yayımlandı
    20. Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan:..
    22. ABD’den S-400 açıklaması: “Pompeo,..
    23. Dünyaca ünlü şefler Mardin'de
    24. Kangal’da çatışma: 3 yaralı (2)
    25. Burdur’da feci kaza! Yaralılar var
    26. Down Sendromlulara "Serbest Zaman..
    27. Erdoğan: "(İmamoğlu seçilirse) Belli..
    28. Kraliçe II. Elizabeth'in doğum günü..
    29. Fenerbahçe 'Yeni Appiah'ının peşinde!
    30. Erdoğan: "Vali demek ne demek?..
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"