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ABD Senatosu'nda Trump'a şok! Kabul edilmedi

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda sunulan Suriye, İran ve Rusya'ya yönelik yaptırım tasarısı, yeterli desteği alamadığı gerekçesiyle kabul edilmedi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:07
ABD Senatosu'nda Trump'a şok! Kabul edilmedi

ABD Senatosu'na sunulan Suriye hükümeti ve müttefikleri İran ve Rusya'yı hedef alan yaptırım tasarısı, Demokratlar'dan yeterli desteği bulamadığı için kabul edilmedi.

ABD'nin Orta Doğu'daki Güvenliğini Güçlendirme Kanunu adlı tasarı, Suriye'de rejim güçleri ve müttefiklerini hedef alacak şekilde düzenlenmişti.

Geçer oyu verilmedi

56 senatörün onayını alan tasarı, 60 yeter sayısına ulaşmadığı için Senato'da kabul edilmedi.

Demokratlar tasarıya, hükümetin kapalı olmasını protesto etmek amacıyla geçer oyu vermedi.

Yaptırımları konu alan tasarı ayrıca İsrail ve Ürdün ile iş birliğinin geliştirilmesi konularını da kapsıyordu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 11:07
  1. ABD
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  3. ABD Senatosu

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