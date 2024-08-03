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Dünya ABD Savunma Bakanlığı duyurdu! Bütün anlaşmalar iptal
Dünya

ABD Savunma Bakanlığı duyurdu! Bütün anlaşmalar iptal

Yeniakit Publisher
2024-08-03 15:01:00 -
ABD Savunma Bakanlığı duyurdu! Bütün anlaşmalar iptal

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 11 Eylül saldırısının planlayıcı olan ve Guantanamo Cezaevi’nde tutulan 3 kişi ile Çarşamba günü yapıldığı duyurulan anlaşmaları iptal etti.

ABD’de Çarşamba günü 11 Eylül saldırısının planlayıcı olan ve Guantanamo Cezaevi’nde tutulan Halid Şeyh Muhammed, Velid Muhammad Salih Bin Mubarak Attaş ve Mustafa Ahmet Adam al-Hawsawi ile anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin detayı açıklanmayan ancak ABD medyasının “3 kişinin ölüm cezasıyla yargılanma yerine ömür boyu hapis cezası karşılığında suçlamaları kabul ettikleri” iddiasında bulunduğu anlaşmaları iptal etti. Austin yazdığı notta, “Derhal geçerli olmak üzere, yetkimi kullanarak, üç ön duruşma anlaşmasından çekiliyorum” ifadelerini kullandı.

Aralarında Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell’ın da bulunduğu pek çok Cumhuriyetçi milletvekili savunma anlaşmalarını şiddetle eleştirmişti.

En az 2 bin 400 kişinin hayatını kaybettiği 1941 yılındaki Pearl Harbour baskınından bu yana en ölümcül saldırı olarak kayıtlara geçen 11 Eylül saldırısında New York, Virginia ve Pensilvanya’da yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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