ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, NATO müttefiki Türkiye’nin F-35 programında kalmaya devam etmesini istediğini, ancak Türkiye’nin ABD’nin ürettiği Patriot füze savunma sistemini satın alması gerektiğini söyledi. ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, NATO müttefiki Türkiye’nin F-35 programında kalmaya devam etmesini istediğini, ancak Türkiye’nin ABD’nin ürettiği Patriot füze savunma sistemini satın alması gerektiğini söyledi.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, NATO müttefiki Türkiye’nin F-35 programında kalmaya devam etmesini istediğini, ancak Türkiye’nin ABD’nin ürettiği Patriot füze savunma sistemini satın alması gerektiğini söyledi.

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