ABD, Rusya’yı Venezuela’ya askeri uçak göndermesini kınadı

ABD, Rusya’nın Venezuela’ya askeri uçak ve personel konuşlandırmasını durumu gerginleştirecek pervasız bir girişim olarak niteledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu düşürmek üzere yaptırımlara başlamasından iki ay sonra Rusya’nın, savaş uçakları ve askeri personeli cumartesi günü Venezuela’nın başkenti Karakas’ın yakınlarında konuşlandırdığı basında yer aldı. Rusya, Washington’un, muhalefet lideri Juan Guaido’yu Venezuela’nın geçici meşru devlet başkanı olarak ilan ederek Başkan Madoru’nun başkanlığı bırakmasını istemesini ABD destekli bir hükümet darbesi olarak tanımlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "ABD, Nikolas Maduro ve Rusya’nın Venezuela’ya askeri müdahale yapılmaması çağrısına ters düşen Rusya’nın Karakas’a askeri uçak ve personel konuşlandırmasını durumun pervasız bir şekilde tırmandırmak olarak kınıyor" denildi.

Venezuela’nın Sosyalist Parti Lider Yardımcısı Diosdado Cabello, Rusya’dan 2 uçağın ülkeye geldiğini doğrulamasına rağmen geliş sebebi konusunda bir açıklama yapmadı.

Kremlin, uçakların Karakas’a gidişi ve ABD Dışişleri Bakanlığının kınaması konusunda bir yorum yapmadı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, pazartesi günü telefonla görüştüğü Rus Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’a, Rusya Maduro’yu desteklerken Amerika’nın boş oturmayacağını söyledi.