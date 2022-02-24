ABD, Rusya ile savaşacak mı? NATO, Rusya’ya müdahale edecek mi?

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istedi. Ukrayna’daki ayrılıkçıların Rusya’dan yardım istemesi üzerine dünya bir kez daha diken üstüne geçmiş, Putin’in savaş emrini verip vermeyeceğini bekliyordu. Putin beklenen açıklamayı yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sabahın erken saatlerinde televizyon kanalından ulusa seslendi.

Ukrayna topraklarını işgal etme planları olmadığını vurgulayan Putin, kimseye zorla bir şey dayatmayacaklarını ifade etti. Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduklarını hatırlatan Putin, "Buna bağlı olarak özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, "Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna'nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor. Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı." dedi.

ABD, Rusya ile savaşacak mı?

ABD Başkanı Biden, Putin'in saldırı emri sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir" dedi. Bu gece tüm dünyanın dualarının Ukrayna ile olduğunu belirten Biden, "Putin, felaket bir şekilde can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti. Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir. Dünya, Rusya'dan hesap soracak." ifadesini kullandı.

3. dünya savaşı çıkacaka mı?

Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuluyor. Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.

Yerel Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın işgal harekatının başladığını, patlama seslerinin füze saldırılarından kaynaklandığını açıkladı. Saldırılarda nerelerin vurulduğuna veya can kaybı olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi. Rus askerlerinin, ayrılıkçı bölgelerin ötesine geçip geçmediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.