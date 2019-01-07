ABD-Rusya gerilimi: Anlaşmaları bozabiliriz!

Rusya Uzay Akademisi Konseyi Başkan Yardımcısı ve Bilimsel Direktör Lev Zeleny, "Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dimitri Rogozin’in ABD'ye yapacağı ziyareti iptal etmesi, Venüs'e yapılacak ortak Rus-Amerikan bilimsel misyonuna zarar verebileceği" açıklamasında bulundu.



NASA'nın basın sözcüsü Megan Powers çarşamba günü, "NASA, Vaşington'daki eleştirilere rağmen Rogozin'in ABD'yi ziyareti için hazırlıkların sürdürdüğünü, ancak ilerleyen saatlerde hükûmet yetkilileri ve yasa koyucularının Rogozin'in ABD'yi ziyaretine karşı çıktığını" açıkladı.



Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rogozin'e yönelik yaptırımları durdurma kararı aldığını ve böylece Rus uzay ajansı başkanının NASA'nın davetinde ABD'yi ziyaret etmesini sağladığını açıkladı. Rogozin, Ukrayna'daki durum nedeniyle 2014'ten bu yana ABD yaptırımları altında bulunuyor.



NASA Başkanı Jim Bridenstine, "Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin'e yaptıkları ziyaret davetini bazı senatörlerinden baskısı nedeniyle geri çektiklerini" söyledi.



Roscosmos Sözcüsü Vladimir Ustimenko, Rogozin'e yapılan davetin geri çekildiğine dair NASA'dan resmi bir açıklama gelmediğini, NASA'nın doğrudan iletişim kurmak yerine basın yoluyla iletişim kurmasının şaşırtıcı olduğunu, NASA'dan konuyla ilgili açıklama beklediklerini" belirtti.



Federasyon Konseyi Savunma Komitesi üyesi Frants Klintseviç ise konuyla ilgili olarak, "Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin’in ABD’ye ziyaretinin iptali ile ABD’nin Rusya’yı itibarsızlaştırmaya yönelik politikasının devam ettiğine bir kez daha şahit olduk." dedi.

Ortak projeler iptal edilebilir

Bir Roscosmos yetkilisi, "Bu durum Ay’ın yörüngesinde kurulacak istasyon ve Uluslararası Uzay İstasyonu’nda ortak bilimsel araştırmaların yapılması ile ilgili görüşmeleri olumsuz etkileyebilir, hatta önceden varılan anlaşmalar dahi iptal edilebilir.” diye konuştu.