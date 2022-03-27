  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD-Rusya arasındaki karşılıklı suçlamalar devam ediyor: Biden tedavi olmalı!
Dünya

ABD-Rusya arasındaki karşılıklı suçlamalar devam ediyor: Biden tedavi olmalı!

“Kasap Putin’in iktidarda kalmasına izin verilemez” diyen ABD Başkanı Biden’e Rusya’dan cevap gecikmedi. Putin, kendisini ‘kasap’ olarak suçladığı Biden’a “Tedavi olsa iyi olur” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 09:43:00 -
ABD-Rusya arasındaki karşılıklı suçlamalar devam ediyor: Biden tedavi olmalı!

NATO toplantısı için Avrupa’ya giden ABD Başkanı Joe Biden, burada sürdürdüğü temasları sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için 'kasap' ifadesini kullandı.

Ukraynalı mültecilerin Putin hakkında ne düşündüğünü sorması üzerine Biden, “O bir kasap” nitelemesini yaptı.

“Biden belki de hastadır”

Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, yaptığı yazılı açıklamada, sadece hasta veya zayıf bir insanın Biden gibi davranabileceğini söyledi. Biden’ın tavrı hakkında psikologların inceleme yapması gerektiğini ifade eden Volodin, “ABD vatandaşları başkanlarından utanç duymalı. Biden belki de hastadır, tedavi olsa iyi olur. O mutsuz bir adam” yorumunu yaptı.

NATO toplantısı için Avrupa’ya giden Biden, burada sürdürdüğü temasları sırasında bugün Putin için “kasap” ifadesini kullanmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay