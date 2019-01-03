ABD-Rusya arasında kriz! O isim tutuklandı

Moskova’da gerçekleştirdiği casusluk faaliyeti sırasında yakalanıp gözaltına alınan ABD vatandaşı Paul Whelan hakkında mahkeme tarafından tutuklama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Whelan'ın avukatı Vladimir Jerebenkov, Sputnik'e yaptığı açıklamada Moskova Lefortovo Bölge Mahkemesi'nin gözaltında bulunan Whelan'ın tutuklanmasına hükmettiğini söyledi.

'Kefaletle serbst bırakılmasını talep ettim'

Jerebenkov, "Mahkeme kısıtlayıcı önlem olarak tutukluluk halini seçti. Moskova Lefortovo Bölge Mahkemesi'nin tutukluluk kararına temyiz başvurusunda bulundum. Kendisinin, tutarının mahkeme tarafından belirlenmesini önerdiğim kefaletle serbest bırakılmasını talep ettim" diye konuştu.

Kefaleti tutuklunun yakınlarının yatırabileceklerini belirten Jerebenkov, Whelan'ın kendi kaynaklarının da yeterli olma ihtimalinin bulunduğunu aktardı. Amerikalının yakalandığı sırada üzerindeki 2 banka kartına el konulduğunu söyleyen avukat, kartlarda ne kadar para bulunduğunu bilmediğini vurguladı.

ABD'nin Moskova Büyükelçisi Huntsman, Whelan'ı ziyaret etmişti

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 28 Aralık'ta ABD vatandaşı Paul Whelan'ı Moskova'da gerçekleştirdiği casusluk faaliyeti sırasında yakalayıp gözaltına almıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın dünkü açıklamasındaysa Rusya'nın Whelan için konsolosluk erişimi sunduğu ve gözaltında bulunan Amerikalıyı bizzat ABD'nin Moskova Büyükelçisi Jon Huntsman'ın ziyaret ettiğini açıklamıştı.