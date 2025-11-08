  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kokan İzmir’e dev hizmet! Kim demiş “CHP’nin projesi yok” diye

CHP’nin bilgi işlem sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan tutuklandı

Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan kararı

Son karar İngiltere'den. Yaptırımlar kaldırıldı

Lösemili çocuklar için önemli destek! Bakan Işıkhan detayları açıkladı

Yatırım bankasına tefecilik operasyonu: 3 yönetici gözaltına alındı!

Türk savunma sanayisi hedefe emin adımlarla ilerliyor.100 milyar dolarlık 1400 proje

Yapay zekanın ne kadar tehlikeli olduğunun kanıtı: Küçük çocuğun yaptıklarına inanamayacaksınız

“İstanbul Senin verileri sızdırıldı” iddiası: CHP’nin bilgi işlem sorumlusu hakkında yeni gelişme

Silivri’nin kuryesi motokuryelerle bir araya geldi. Kuryelik aynı kulvarlar farklı!
Dünya ABD polisi Türk vatandaşını vurdu: Ali Bayhan hayatını kaybetti
Dünya

ABD polisi Türk vatandaşını vurdu: Ali Bayhan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD polisi Türk vatandaşını vurdu: Ali Bayhan hayatını kaybetti

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Gainesville kentinde, sosyal medyadan Florida Valisi ve bir sinagoga yönelik tehditlerde bulunduğu iddia edilen 38 yaşındaki Türk vatandaşı Ali Bayhan, polis operasyonu sırasında vurularak hayatını kaybetti.

ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Alachua semtinde yaşanan olayda, hakkında "terör tehdidi" oluşturacak ifadeler kullandığı iddiasıyla yakalama emri çıkarılan Türk vatandaşı Ali Bayhan, polis müdahalesi sırasında vurularak öldürüldü.

 

VALİ VE SİNAGOG TEHDİDİ İDDİASI

Alachua County Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 38 yaşındaki Ali Bayhan’ın sosyal medya paylaşımlarında Florida Valisi Ron DeSantis de dahil olmak üzere bazı seçilmiş yetkililere ve Tallahassee kentindeki "Temple Israel" adlı sinagoga yönelik tehditlerde bulunduğu iddia edildi. Ailesinin de Bayhan’ın ruh sağlığıyla ilgili endişeleri olduğu belirtildi.

 

SİLAHLA EVDEN ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Polis ekipleri, yakalama emrini uygulamak üzere dün öğle saatlerinde Bayhan’ın Gainesville’deki adresine operasyon düzenledi. Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, operasyon sırasında Bayhan’ın evden silahla çıktığı ve uyarılara yanıt vermediği öne sürüldü. Devreye sokulan K9 köpeğinin ardından Bayhan’ın belindeki silaha yöneldiği, bunun üzerine polis memurları tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

 

AİLESİ PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME İSTEMİŞ

Türkiye doğumlu olan ve Gainesville’de kiracı olarak yaşayan Ali Bayhan’ın ailesinin, yaşadığı ruhsal sorunlar nedeniyle mahkemeden "zorunlu psikiyatrik değerlendirme" talep ettiği öğrenildi. Mahkemenin, gecikmenin ciddi zarara yol açabileceği ihtimaliyle talebi "ex parte" usulüyle kabul ettiği belirtildi.

 

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay yerinde kablolu bir cihaz bulunması üzerine bomba imha ekibi çağrıldı, ancak herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı. Hiçbir polisin yara almadığı olayla ilgili soruşturmayı eyalet polisi üstlendi. Yetkililer, olaya ilişkin tüm detayların incelendiğini ve federal ile yerel makamların koordineli biçimde çalıştığını açıkladı.

 

Türkiye Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardı! Son dakika...
Türkiye Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardı! Son dakika...

Gündem

Türkiye Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardı! Son dakika...

İki ülke anlaştı! Çin - ABD görüşmesi sonrası Çin nadir toprak elementleri kısıtlamalarını durdurdu
İki ülke anlaştı! Çin - ABD görüşmesi sonrası Çin nadir toprak elementleri kısıtlamalarını durdurdu

Dünya

İki ülke anlaştı! Çin - ABD görüşmesi sonrası Çin nadir toprak elementleri kısıtlamalarını durdurdu

Şara ziyareti öncesi ABD’den flaş karar: Suriye’den yaptırımlar kaldırıldı
Şara ziyareti öncesi ABD’den flaş karar: Suriye’den yaptırımlar kaldırıldı

Gündem

Şara ziyareti öncesi ABD’den flaş karar: Suriye’den yaptırımlar kaldırıldı

ABD ordusu, Nijerya'ya askeri müdahale için hazırlanıyor İddiası
ABD ordusu, Nijerya'ya askeri müdahale için hazırlanıyor İddiası

Dünya

ABD ordusu, Nijerya'ya askeri müdahale için hazırlanıyor İddiası

Türk Telekom geleceğin şehirlerini 5G ile inşa edecek
Türk Telekom geleceğin şehirlerini 5G ile inşa edecek

Teknoloji

Türk Telekom geleceğin şehirlerini 5G ile inşa edecek

Türkiye, üst üste 3. kez UNESCO yürütme kurulu üyeliğine seçildi
Türkiye, üst üste 3. kez UNESCO yürütme kurulu üyeliğine seçildi

Kültür - Sanat

Türkiye, üst üste 3. kez UNESCO yürütme kurulu üyeliğine seçildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23