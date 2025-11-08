ABD polisi Türk vatandaşını vurdu: Ali Bayhan hayatını kaybetti

ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Alachua semtinde yaşanan olayda, hakkında "terör tehdidi" oluşturacak ifadeler kullandığı iddiasıyla yakalama emri çıkarılan Türk vatandaşı Ali Bayhan, polis müdahalesi sırasında vurularak öldürüldü.

VALİ VE SİNAGOG TEHDİDİ İDDİASI

Alachua County Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 38 yaşındaki Ali Bayhan’ın sosyal medya paylaşımlarında Florida Valisi Ron DeSantis de dahil olmak üzere bazı seçilmiş yetkililere ve Tallahassee kentindeki "Temple Israel" adlı sinagoga yönelik tehditlerde bulunduğu iddia edildi. Ailesinin de Bayhan’ın ruh sağlığıyla ilgili endişeleri olduğu belirtildi.

SİLAHLA EVDEN ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Polis ekipleri, yakalama emrini uygulamak üzere dün öğle saatlerinde Bayhan’ın Gainesville’deki adresine operasyon düzenledi. Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, operasyon sırasında Bayhan’ın evden silahla çıktığı ve uyarılara yanıt vermediği öne sürüldü. Devreye sokulan K9 köpeğinin ardından Bayhan’ın belindeki silaha yöneldiği, bunun üzerine polis memurları tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AİLESİ PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME İSTEMİŞ

Türkiye doğumlu olan ve Gainesville’de kiracı olarak yaşayan Ali Bayhan’ın ailesinin, yaşadığı ruhsal sorunlar nedeniyle mahkemeden "zorunlu psikiyatrik değerlendirme" talep ettiği öğrenildi. Mahkemenin, gecikmenin ciddi zarara yol açabileceği ihtimaliyle talebi "ex parte" usulüyle kabul ettiği belirtildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay yerinde kablolu bir cihaz bulunması üzerine bomba imha ekibi çağrıldı, ancak herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı. Hiçbir polisin yara almadığı olayla ilgili soruşturmayı eyalet polisi üstlendi. Yetkililer, olaya ilişkin tüm detayların incelendiğini ve federal ile yerel makamların koordineli biçimde çalıştığını açıkladı.