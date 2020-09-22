  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD polisi otizmli çocuğu vurmuş
Aktüel

ABD polisi otizmli çocuğu vurmuş

Yeniakit Publisher
2020-09-22 12:17:59 -
ABD polisi otizmli çocuğu vurmuş

SALT LAKE CITY (AA) - ABD'nin Utah eyaletinde polisin otizmli bir çocuğu vurduğu görüntüler ortaya çıktı.

Utah'a bağlı Salt Lake kentinde ikamet eden 13 yaşındaki otizmli Linden'ın avukatı Zach Weyher, olay gününe ait polis kamerası kayıtlarının yayımlandığını açıkladı.

Çocuğun annesi Golda Barton'ın, 4 Eylül akşamı 911 acil yardım hattını arayıp kriz girişimi yetkililerinden, ruh hali bozulan oğlunun tedavi için hastaneye götürülmesi konusunda yardım istediğini söyleyen Weyher, polislerin de otizmli çocukla konuşmayı kabul ettiğini belirtti.

Avukat Weyher, polislerin vurduğu çocuğun hayatta kaldığını ancak kırılan kemikleri olduğunu ve organlarının hasar gördüğünü dile getirdi.

Hastanede tedavisi süren çocuğun "hayatta kaldığı için şanslı" olduğunu söyleyen Weyher, "Ne olursa olsun bu 13 yaşındaki silahsız bir çocuk. Polis, cezai bir suç nedeniyle değil, akıl sağlığı için arandı. Bir çocuk hastanede yatıyor. Daha iyi bir müdahale olabilirdi." ifadesini kullandı.

- Polisler defalarca ateş ediyor

Görüntülere göre, anne Barton, çocuğunun sabah saatlerinde kendisine silahı olduğunu, iş arkadaşını vuracağını söylediğini ve evin camlarını kırdığını anlatıyor.

Polislere bu silahın havalı tüfek veya havalı tabanca olduğunu düşündüğünü ifade eden Barton, polisleri görünce çocuğunun rahatsızlığının tetiklendiğini kaydediyor.

Barton, "Çocuğum, (polis) rozeti gördü ve otomatikman sizin onu öldüreceğinizi veya kendini bir şekilde savunması gerektiğini düşündü. Çıldırdı." ifadesini kullanıyor.

Görüntülerde, annenin eve gelen polislere çocuğunun polislerden korktuğunu, onlardan hoşlanmadığını söylediği ve sonrasında memurların çocuğu kovaladığı görülüyor.

Polisler patikada yakaladıkları çocuğa yere yatmasını söylüyor ve ardından defalarca ateş ediyor.

Yere düşen çocuğun "İyi hissetmiyorum. İyi hissetmiyorum." dediği duyuluyor.

Barton, olaydan sonra yaptığı açıklamada, çocuğunu panikletmemek için peşinden koşmadığını bu nedenle akıl sağlığı yetkililerine ihtiyaç duyduğuna dikkati çekti.

Salt Lake Emniyeti'nin dün yayımladığı raporda, çocuğun silahı olduğuna dair herhangi bir bilgi yer almıyor.

Polis şiddetinin ülke genelinde protesto edildiği ABD'de, otizmli çocuğun vurulduğu görüntüler, polislerin akıl sağlığı sorunları olan kişilere muamelesiyle ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan Nassos Iliopoulosi: Miçotakis bize yalan söyledi
Dünya

Yunan Nassos Iliopoulosi: Miçotakis bize yalan söyledi

Yunanistan'da İlerici İttifak Sözcüsü Nassos Iliopoulos, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e çok sert eleştiriler getirdi.
Trump: O aptalı dinleseydim 5. dünya savaşı yaşanırdı
Dünya

Trump: O aptalı dinleseydim 5. dünya savaşı yaşanırdı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton için, onu dinlemesi durumunda 5. Dünya Sa..
Lübnan Cumhurbaşkanı: Bu yapılmazsa cehenneme gideriz
Dünya

Lübnan Cumhurbaşkanı: Bu yapılmazsa cehenneme gideriz

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, hükümetin kurulamaması durumunda ülkenin karşılaşacağı ekonomik tabloyu "cehenneme gideriz" ifadeleri ile öz..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı